Circonomia nel segno della donna

Una festa della donna nel segno dell’economia circolare. Seconda giornata per il festival "Circonomia" che si apre con la colazione scientifica al Pino Bar (ore 9.30) organizzata dall’associazione Fano Università del Mare e intitolata ‘Come sta il Mare Adriatico?’ in cui Antonella Penna dell’Università di Urbino e presidente della Società italiana di Biologia Marina descriverà le sfide a cui è sottoposto l’Adriatico.

Alle 11 ci si trasferisce al Teatro della Fortuna per un incontro sull’imprenditoria femminile mentre alle 15 al Gonfalone il talk ‘No Greenwashing’ con Francesco Ferrante, tra i promotori del Festival e vicepresidente Kyoto Club che presenta il dossier con i casi più eclatanti che si sono verificati in Italia e nel mondo, in particolare di aziende che si autoproclamano sostenibili ed eco friendly, ma le cui dinamiche aziendali sono ben poco green. Alle 15.30 nello spazio Wooden Houses allestito all’interno della Corte Malatestiana, un laboratorio per i più piccoli con "Ada & Zangemann – Una fiaba che parla di software, skateboard e gelato al lampone" curato da Dario Presutti mentre alle 17 il laboratorio è per i ragazzi più grandi con Tommaso Marmo e la Rete (In)Sostenibile.

Sempre alle 17, ma nella nuova Sala della Cultura (ex Tribunale) incontro su ‘L’automotive alla sfida dell’elettrificazione’ mentre alle 18 al Gonfalone ‘Un amore supremo: Combatants for Peace’ organizzato dal Circolo Bianchini, con Sulaiman Khatib e Elie Avidor, un palestinese e un ebreo israeliano, impegnati per il dialogo e la riconciliazione. Alle 18.30 nel Foyer del Teatro si presenta la ristampa del volume ‘Maria Risorta’ (altro pezzo in Spettacoli) di Giulio Grimaldi (Alter Erebus Edizioni) al centro dello spettacolo concerto delle 21 ‘Storie d’amore e di mare’ con Carlo Simoni e il Coro Polifonico Malatestiano. Alle 19 un altro appuntamento curato da Fano Università del mare con il Circolo Bianchini intitolato ‘Mediterraneo incontaminato, tra sogno e realtà’ con Carlo Cerrano, Politecnica delle Marche, e Davide Benedictis Film Maker. Ingressi sempre gratuiti.

ti.pe.