"Circonvallazione di Muraglia: a primavera il taglio del nastro"

Avviso ad automobilisti: sono previste importanti modifiche alla viabilità di Muraglia. Come anticipato dal Carlino, ieri, dalla sera di venerdì 24 novembre alla mattina di martedì 19 dicembre ci sarà la chiusura di un tratto di via Sandro Pertini angolo con strada Pantano Castagni e precisamente i 200 metri di imbocco alla prima rotatoria dell’Interquartieri. E non solo. Passata l’Epifania ad essere chiusa al traffico, per una cinquantina di giorni, sarà strada Carloni. Calma e gesso. Prima di evocare disagi per i pendolari e di temere, legittimamente, negli orari di punta, di passare del tempo incolonnati su via Trometta o lungo via Fratti o di procedere a passo d’uomo perfino sulla Flaminia è necessario sapere che, rispetto al passato, subentreranno o sono già subentrate delle migliorie tali che potrebbero anche scongiurare il caos. Tipo? "Entrambi i provvedimenti sono legati al cantiere di Società Autostrade in quell’area – spiega Massimiliano Amadori, capogabinetto del sindaco –. A primavera 2024 inaugureremo la circonvallazione in grado di sgravare dal traffico pesante il quartiere di Muraglia. Io e l’assessore Enzo Belloni capiamo perfettamente le preoccupazioni di chi vive e lavora in zona, ma si tratta, veramente degli ultimi sacrifici per avere, finalmente quella svolta chiesta per anni".

Come cambierà la viabilità? "Alla rotatoria – spiega Belloni – si potrà andare solo verso via lungo Genica, via Trometta, via Fratti. Si potrà raggiungere zona Baratoff passando da via Trometta, rotatoria cosiddetta di Calcinari, via Pantano". Quale è la ragione? "Con la chiusura del braccetto di via Pertini, verrà realizzato lo svincolo di accesso alla nuova strada di collegamento con l’inizio di strada Carloni e la nuova bretella, il primo pezzo di Circonvallazione ad essere inaugurato". La bretellina sarà percorribile dal 20 dicembre: "tornerà utile per la chiusura di strada Carloni, alternativa per via Trometta".

Solidea Vitali Rosati