Circonvallazione di Muraglia, cambia il traffico

Per la realizzazione della circonvallazione di Muraglia,

da oggi entra in vigore il primo di due provvedimenti che modificheranno la viabilità del quartiere. Dalle ore 19 di oggi, fino alle ore 7 del 19 dicembre il "braccetto" della rotatoria sull’Interquartieri, incrocio con via Pantano Castagni,

sarà chiuso al traffico. La segnaletica indicherà le direzioni alternative. L’ordinanza, la 2399, indica anche una seconda fase di modifiche valide dalle ore 7 del 19 dicembre alle ore 15 del 22 dicembre: sarà chiusa strada Pantano Castagni, tra l’intersezione con via Pertini e via Pantano.

Si prevede la direzione obbligatoria a sinistra in strada Pantano Castagni all’intersezione con via Sandro Pertini e la direzione obbligatoria “dritto” in via Pantano nell’intersezione con strada Pantano Castagni.

Da oggi, comunque, si valuterà l’impatto che il primo provvedimento avrà sul traffico.