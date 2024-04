Circonvallazione di Muraglia. Si asfalta la rotatoria

Ultime lavori per la circonvallazione di Muraglia, prima dell’inaugurazione e intitolazione a Berlinguer, in programma sabato, alle ore 11. Per consentire ad Amplia Infrastructures, ditta a cui Società Autostrade SpA ha affidato l’intervento, l’asfaltatura della rotatoria, il Comune ha previsto l’ordinanza n. 734 del 3 aprile, che impone, dalle 23 di oggi fino alle ore 6 di domani, il divieto di transito nel tratto di via Lombroso compreso tra via Barsanti e strada di San Nicola, in corrispondenza dell’ultima rotatoria della nuova circonvallazione.