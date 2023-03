Circuito museale, gli orari di visita

Sono entrati in vigore, a Mondolfo, gli orari dell’iniziativa ‘Primavera ai musei in uno dei Borghi più Belli d’Italia’. Relativa al Museo Civico, all’interno del complesso monumentale di Sant’Agostino, e ai sotterranei del Bastione Sant’Anna, riaperti al pubblico nell’aprile 2022 dopo un importante lavoro di recupero che li ha resi nuovamente fruibili in sicurezza. Entrambi i siti sono visitabili, sempre ad ingresso gratuito, il sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 e la domenica, sia al mattino che dopo pranzo: nelle fasce orarie dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.