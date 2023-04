Circuito museale pronto ad aprire le porte ai visitatori

Il fine settimana pasquale vedrà il circuito museale di Mondolfo pronto ad accogliere i visitatori che sceglieranno di trascorrere la loro vacanza in uno dei Borghi più belli d’Italia, qual è la città a balcone sul mare. Ha ripreso, infatti, con ‘Primavera ai Musei’ l’apertura stagionale che riguarda il Museo civico al complesso monumentale di Sant’Agostino e il Bastione di Sant’Anna, coi suoi affascinanti sotterranei. Prorogata, in queste settimane, l’esposizione ‘Sguardi ducali’, che, nelle sale del Museo propone il forte legame esistito fra la Terra di Mondolfo e la signoria dei Della Rovere, con il capostipite, Giovanni, che per la città fortificata sul mare volle chiamare una delle più geniali menti del Rinascimento italiano: Francesco di Giorgio Martini. Nei sotterranei del Bastione trova appunto casa ‘Terre martiniane’, il progetto che vuole portare a conoscenza l’opera nelle Marche e in Italia dell’architetto senese, i cui ‘Trattati’ furono annotati anche da Leonardo da Vinci, dopo la conoscenza avvenuta fra i due in Lombardia. "Passeggiare per l’abitato antico, gustare l’enogastronomia della terra delle ‘due vacanze in una’ e scoprire gli antichi riti pasquali – si legge nella nota del locale Archeoclub - sono tanti motivi per una visita a Mondolfo". Col Bastione e il Museo gratuiti e fruibili domani dalle 15 alle 18 e sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

s.fr.