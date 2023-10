Cisl Marche, gli stati regionali. Si decideranno le linee politiche

La Cisl regionale si ritrova questa mattina a partire dalle 8 all’hotel Flaminio. Una riunione particolare quella di oggi, anche se solo a livello regionale, perché potrebbe portare ad una differenziazione di visioni con gli altri due sindacati e cioè la Cgil e la Uil. Un problema che è nato a livello nazionale, ma che potrebbe tradursi in una divisione anche a livello locale soprattutto per quello che riguarda il rapporto con la Regione. Insomma si detteranno oggi le linee politiche e quindi gli approcci, se da piazza oppure se da confronto seduti intorno ad un tavolo, con le varie tematiche che sono in questo momento sul tappeto anche a partire da un argomento ad alta sensibilità come quello riguardante la sanità.

Comunque la giornata regionale della Cisl si apre alle otto dopodiché seguira la relazione-introduzione del segretario generale della Cisl regionale Sauro Rossi a cui seguirà la relazione del segretario organizzativo Marche Marco Ferracuti. Intorno alle 10,30 dovrebbe aprirsi il dibattito e poi via alle deliberazioni. Per le 13 sono previste le conclusioni di Luigi Sbarra che è segretario generale della Cisl nazionale.

Una assemblea, quella che si svolgerà questa mattina all’hotel Flaminio, che prevede la partecipazione di molte decine di delegati provenienti da tutta la regione. Ma il nodo della giornata sarà il rapporto con gli altri altri sindacati confederali. Che la Cisl si muova cercando di percorrere nuove vie, non è di oggi perché il sindacato ‘bianco’ aveva gettato sul campo anche un approccio all’emericana all’interno delle aziende con un rappresentante dei lavoratori dentro i consigli di amministrazione delle aziende.