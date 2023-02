Città creative della musica A Pesaro il raduno Unesco

A Pesaro un’altra musica l’ascolteremo nel 2025. Per quattro giorni la città di Rossini, ospiterà 59 delegazioni internazionali di altrettante capitali della creatività Unesco. "Nel 2025, Pesaro, città creativa nel settore della musica dal 2017, accoglierà in casa – spiega il vicesindaco Daniele Vimini – l’UCC Music Cluster Meeting, l’incontro annuale delle Città creative della Musica Unesco. Artisti in una decina di formazioni musicali saranno coinvolti in un programma culturale che racconterà al meglio, a partire del genio di Rossini, la varietà e la storia della scena musicale pesarese nei secoli: dalla musica antica all’elettronica, passando per il jazz e l’indie, il rock, il pop".

L’annuncio è arrivato dal cuore della Svezia, da Norrköping, città dove il vicesindaco ha presentato il Monitoring Report, il rapporto di monitoraggio (2017-2021). Durante l’occasione Pesaro ha confermato la propria adesione all’International Jazz Day. "Il 30 aprile, data in cui ricorre l’Internazional Jazz Day, anche Pesaro, insieme alle altre città creative produrrà un racconto per immagini della propria scena jazz locale. Le clip verranno poi montate per realizzare il video finale, quest’anno dedicato all’Ucraina e alla pace, e in particolare a Kharkiv (Città creativa della Musica) e Lviv (Città creativa della Letteratura). "Sarà un grande meeting – ha detto Rainer Kern, focal point di Mannheim e coordinatore della rete delle Città creative della Musica Unesco –, decisivo per il consolidamento di un network che è fortemente cresciuto in questi anni. Abbiamo visto in Pesaro un riferimento costante in termini di relazioni, ma anche di qualità progettuali. Penso al Museo Nazionale Rossini, alla Sonosfera® che abbiamo visitato e che ho raccontato al meeting mondiale di San Paolo 2022 fino alla nuova Sala della Repubblica e Auditorium Rossini, che visiteremo. Sarà eccitante anche respirare il clima della Capitale italiana della cultura 2024. Speriamo di portare ulteriore fermento musicale in città". "Abbiamo deciso di candidarci ad accogliere il meeting nel 2025 – conclude il vicesindaco – sia per non far ricadere la data nell’anno già denso di manifestazioni che sarà quello a venire e sia per dare un altro elemento di continuità nella promozione “a lungo termine” di Pesaro. L’assegnazione del meeting, per il 2024, è ricaduta su London (Canada), recente membro della rete. Con una strategia intrecciata, la città dell’Ontario promuoverà “La Natura della Cultura” di Pesaro; viceversa Pesaro contraccambierà la narrazione parlando di London durante l’anno da Capitale".

Un interscambio che "vuole arricchire la schiera dei paesi esteri coinvolti nel racconto di Pesaro 2024. In particolare quelli del nord America: oltre agli USA, sui quali stiamo lavorando insieme al sindaco Ricci, in particolare per iniziativa a Los Angeles e New York, si aggiunge dunque una vetrina importante nell’area dell’Ontario che promuoverà la Capitale italiana della Cultura e l’UCC Music Cluster Meeting 2025".