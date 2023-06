"’Città dei bambini’ solo un brand Che cos’è rimasto di quel progetto?"

"La Città delle Bambine e dei Bambini è stato trasformato in un brand per pubblicizzare Fano, perdendo lo spirito originario del progetto del professor Francesco Tonucci". E’ la critica che il comitato "Per una Viabilità Sostenibile" muove all’Amministrazione comunale.

"Oggi Fano – prosegue il Comitato – è una città che mangia se stessa: dove c’era una famiglia con giardino ce ne saranno almeno cinque senza giardino e senza spazi pubblici mentre quelli che c’erano vengono trasformati in parcheggio. Sono scomparsi luoghi di incontro come le edicole e i negozi di vicinato, una strada per la mobilità dolce come l’Interquartieri è diventata una circonvallazione, aree importanti per il tempo libero, verde agricolo e urbano scompaiono per parcheggi pensati per portare ancora più auto e camper fin dentro la città. Per non parlare della variante Gimarra, che distrugge un ambiente naturale unico con un’opera inutile e costosa che peserà sulle spalle dei nostri bambini". E ancora: "L’eredità che ha lasciato il progetto di Tonucci purtroppo oggi è poco leggibile nel quotidiano. L’esperienza dell’Andiamo a scuola da soli iniziata a Poderino e a Vallato, è visibile in qualche segnale stradale di allora; la pista pedonale e ciclabile dell’Arzilla, pensata per mandare a scuola in sicurezza i bambini di Gimarra, è oggi la ciclabile per raggiungere la movida del Lido, senza più il fascino originario di un percorso nella natura del torrente; la piccola area da gioco dietro la palestra Trave è stata trasformata, dopo anni di abbandono, in sgambatoio per cani; le aree libere, i cosiddetti vuoti urbani (aree catastalmente improduttive) vengono trasformate in aree parcheggio per camperisti o piste di pump trak; le strade comunali dismesse sono dimenticate e impraticabili; i torrenti e i fiumi non sempre sono raggiungibili in sicurezza. Certo, ci sono eventi eccezionali che celebrano questo grande progetto, magari con i presidenti della Camera e del Senato, c’è l’iniziativa annuale della ‘Città da giocare’ (oggi vetrina per associazioni sportive e di animazione culturale in vista dei campi estivi) e poi ci sono le dichiarazioni del sindaco volte a riprendere il tema a fondamento di nuove scelte urbanistiche facendone un originale ‘brand’ pubblicitario per la città, ma dello spirito originario rimane ben poco".

an. mar.