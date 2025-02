"Città del Sole" s’illumina di meno

Da domenica al 21 febbraio, anche il punto vendita di "Città del sole" in piazzale Lazzarini 18 (vedi foto) aderisce a "M’illumino di Meno", la campagna nazionale di sensibilizzazione sul risparmio energetico e uno stile di vita più sostenibile, attiva dal 2005. L’iniziativa ci insegna che, con piccoli gesti quotidiani possiamo prenderci cura del nostro pianeta. E chi meglio dei bambini, con la loro naturale sensibilità verso l’ambiente, può diffondere questo importante messaggio?

"Città del sole", che da sempre crede nel potere educativo del gioco, partecipa con entusiasmo a questo evento, coinvolgendo i più piccoli e sensibilizzandoli su semplici gesti che possono comprendere e mettere in pratica, come spegnere le luci.

Imparare giocando, questo è il segreto di tutti i prodotti di Città del sole, che da oltre 50 anni seleziona giocattoli con cura e attenzione rispetto ai materiali e al rispetto dell’ambiente. Nel mese di febbraio, tutti gli 86 negozi di Città del sole si trasformeranno in spazi dove bambini e famiglie potranno scoprire, in modo divertente e coinvolgente, come piccoli gesti quotidiani possano fare una grande differenza per il nostro pianeta, grazie a focus con proposte utili alla sensibilizzazione.

Il momento più emozionante sarà la settimana dal 16 al 21 febbraio, quando tutti i negozi Città del sole spegneranno o abbasseranno le luci, invitando bambini e adulti a partecipare a questa straordinaria iniziativa per proteggere il nostro pianeta.