Città della Gioia: 25 anni. Migliaia di persone accolte. E un esercito di volontari

La Città della Gioia compie oggi 25 anni. Era il 5 dicembre 1999 quando un gruppo di volontari e amici decise di dedicarsi all’attività di accoglienza per le persone senza fissa dimora che si trovavano a Pesaro, con l’apertura di casa ‘Benvenuto fratello’ in via dell’Acquedotto. "Da quel momento ad oggi – spiega il presidente dell’associazione Stefano Giorgi – sono state oltre 5mila le accoglienze nelle nostre strutture e 659 i volontari che sono stati impiegati durante tutti questi anni. Oggi contiamo su circa 40 volontarie e volontari e grazie a numerosi partner e al Comune di Pesaro, oggi riusciamo a gestire l’accoglienza delle persone senzatetto a Casa Mariolina, che può dare riparo a 7 ospiti per un periodo di circa 10 giorni cercando di garantire una breve ma significativa permanenza a tutti coloro che chiedono aiuto. Un bisogno in crescita che vede sempre più persone presentarsi da noi, gravato spesso da ospiti che presentano problemi fisici e psichici e che non hanno accesso alle cure".

Non solo: "Di fronte alle varie sfaccettature della povertà e ai bisogni abitativi emergenti, abbiamo accolto nel tempo la sfida dell’apertura di alloggi di seconda accoglienza, uno maschile, Casa Primavera, e uno femminile, Casa Aurora. Quest’ultima è operativa grazie alla fiducia accordata dall’Arcidiocesi nel mettere a nostra disposizione una casa vera e propria, per offrire alle donne che la abitano temporaneamente, la possibilità di dare o ricreare una cornice alla propria vita in autonomia".

Quello di Città della Gioia è un compleanno particolare: "Non è un modo per celebrarci ma un’occasione per continuare a portare avanti la nostra piccola grande missione. Il 25 dicembre organizzeremo la nostra ‘Cena di Natale’, alla Parrocchia dei Cappuccini, al quale parteciperanno come sempre i nostri ospiti, i volontari, ma anche tutti coloro che vorranno unirsi a noi. (Prenotazioni ospiti al Centro di ascolto Caritas)". Da domenica parte, inoltre, la campagna solidale in occasione delle festività natalizie, dal titolo "Cosa c’è di buono? Scoprilo con noi!": "Sarà possibile sostenere le nostre attività richiedendo il nostro "Guanto 25°" l’8 dicembre al mattino, davanti al sagrato della Cattedrale e durante il periodo natalizio presso la casetta di Natale "Apicoltura Annibali" davanti al Teatro Sperimentale, oppure facendo una donazione, fiscalmente deducibile, a La Città della Gioia Odv all’Iban IT90P 05018 02600 000011269248. Pesaro è da sempre una città solidale – conclude -. Siamo convinti che anche attraverso queste iniziative e questi messaggi i cittadini possano trovare anche un modo più facile per mettersi in contatto con le associazioni di volontariato".