Città della musica, è tempo di bilanci

Dopo essere stato consegnato all’Unesco nei termini previsti, ora è stato impaginato con una nuova veste grafica raffinata e venerdì 15 febbraio verrà presentato ufficialmente a Norrköping (Svezia) dove si terrà l’UCC Music Cluster Meeting, l’incontro annuale dei focal point delle Città della Musica.

Si tratta del primo “Monitoring Report“ di Pesaro Città Creativa Unesco della Musica, il rapporto di monitoraggio (2017-2021) che sintetizza il lavoro fatto dal 2017 – anno in cui Pesaro ha ottenuto il riconoscimento – e indica le linee programmatiche fino al 2025. "Stampato in 500 copie molto curate dal punto di vista tipografico – ha ricordato Filippo Galeazzi focal point per Pesaro Città Creativa Unesco della Musica – il Monitoring Report nasce come documento informativo ma sarà anche un prezioso strumento di rappresentanza da usare in contesti internazionali come dono per le altre città della Musica ma anche per soggetti legati alla music economy particolarmente strategici per il territorio".

Il report è stato presentato nella sala del Consiglio Comunale da Daniele Vimini vicesindaco e assessore alla Bellezza e Filippo Galeazzi; in collegamento Reiner Kern focal point di Mannheim e coordinatore della rete delle Città Creative Unesco della Musica e Tamara Kaminska vicecoordinatrice della rete e presidente di Music Export Poland che si sono complimentati con Pesaro per il forte attivismo e per progetti che sanno far dialogare musica, la più democratica delle arti, e tecnologia nel segno della sostenibilità.

All’appuntamento in Svezia parteciperanno Daniele Vimini e Filippo Galeazzi che presenterà il report mentre porteranno le loro esperienze rappresentanti di Giappone, Francia, Scozia, Ungheria, Polonia, Canada, Inghilterra, Estonia, Germania, Nuova Zelanda, Usa e Cile. "Ringrazio Gilberto Santini che oggi non può essere presente ma che ha svolto il ruolo di focal point Unesco prima di Galeazzi, una figura tecnica che tiene i contatti con le altre città Unesco dello stesso cluster e con la casa madre di Parigi – ha spiegato Vimini –. Il report è una fotografia dei primi anni di vita di città Unesco e racconta il lavoro di mantenimento della mission che ci eravamo presi con il dossier di candidatura, ripercorrendo l’assetto musicale, gli obiettivi raggiunti e quelli futuri. A proposito di risultati raggiunti ricordo la Sonosfera che vede in queste pagine la sua nascita come progetto e la sua realizzazione. Per gli obiettivi futuri, il Concorso Mondiale di composizione per Musica Elettronica e video che ha la Sonosfera come centro di realizzazione, il Comune e il Conservatorio Rossini come partner ed è dedicato ad Eugenio Giordani figura cui si devono la sala ambisonica, del Lems e della Sonosfera stessa; un concorso biennale, prima edizione nel 2023. Nel report emerge l’attivismo di Pesaro nel rilanciare rapporti internazionali grazie anche all’apporto delle diverse istituzioni, il Rof e il Conservatorio in primis".

Luigi Diotalevi