"Città e natura per capirci"

Tracciare l’impronta del luogo per coglierne l’essenza, raccontare la sua evoluzione tra natura e storia e documentare l’esperienza. È questo l’obiettivo della ricerca artistica dietro alla mostra-atelier "In Loco", di Leonarda Faggi, che aprirà oggi alle 18.30 nella chiesa di Santa Maria, in località Villa Furlo (Fermignano). Un anno dopo la prima esposizione, l’artista contemporanea marchigiana torna al Furlo con un progetto nato dalla collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Fermignano. "L’osservazione del rapporto tra l’urbanizzazione e la natura ci porta ad avere una visione più profonda del rapporto tra l’io interiore e il mondo esterno – spiega Faggi (foto) – . L’arte contemporanea si affianca così alla ricerca etnografica in una residenza d’artista visibile al pubblico, nella quale l’artista condivide il processo creativo e si mette in relazione con il visitatore". La mostra sarà visitabile fino al 30 agosto, dal mercoledì alla domenica, con orari 10-12.30 e 16-18.30. Per informazioni telefonare allo 0722330523 o al 3456629150. Per Monica Scaramucci, assessore agli Eventi di Fermignano, "è un orgoglio poter ospitare in questo luogo magico l’arte di Leonarda. Il Furlo è una meta ambita da tantissimi turisti, basti pensare che solo nell’estate 2022 sono transitati circa 3mila visitatori".