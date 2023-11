Città futura: Villa Marina: "Demolire per il nuovo?. Poi però ci si pente"

Si allarga il dibattitto sul futuro di Villa Marina dopo la provocazione lanciata da due architetti, Marco Gaudenzi e Fabio Pradarelli, che ne auspicano l’abbattimento.

A proposito di Villa Marina... Entro volentieri nel dibattito che si è acceso sul tema della conservazione-innovazione edilizia e che è una delle principali tematiche da affrontare dopo che si esaurita la spinta espansiva degli anni passati e si fa strada come prospettiva prevalente, quella di “costruire sul costruito”.

Certamente non si può non lavorare al progetto di una città contemporanea e rivolta al futuro, e per molti anni ho seguito senza troppi dubbi l’obbiettivo dell’innovazione che in forme diverse è stato una costante nella cultura architettonica della modernità. Solo per fare un esempio, ricordo i famosi architetti chiamati a redigere il Piano per il centro storico che negli anni ’70 hanno previsto con spensierata arroganza la demolizione del San Benedetto poi fortunatamente abbandonata.

Negli anni più recenti si impone invece un ripensamento critico del pensiero modernista al quale non dobbiamo sottrarci. Troppi programmi di sostituzione edilizia hanno infatti dimostrato con ogni evidenza, che alla base della cancellazione del passato non esisteva un’idea organica della città futura e tanto meno la capacità di realizzarla. Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono stati numerosi e per dire la verità, quasi sempre ci hanno fatto rimpiangere quello che c’era prima.

I cosiddetti edifici "contemporanei", introdotti nel nostro centro storico, il modo in cui è stato aggredito (e purtroppo continua ad essere aggredito) quanto resta della città giardino e in generale la zona mare, sono stati passi verso la Pesaro del domani? O sono stati piuttosto delle colate di cemento disorganiche e distruttive introdotte forzatamente e in assenza di un piano unitario, su di un tessuto urbano minuto fatto di giardini e di piccole architetture novecentesche disegnate con grande cura? Oggi essere moderni significa avere un’attenzione crescente per la difesa dell’identità e del nostro patrimonio storico che è sempre più diffusa e non può essere sminuita con personali e capziose osservazioni su cosa conservare e cosa cancellare.

Esistono naturalmente diversi punti di vista sul tema; tuttavia, nel caso Villa Marina che è un monumento degli anni ’20 con un forte valore identitario - in cui è evidente sia nella composizione che nei particolati funzionali e nell’apparato decorativo una chiara testimonianza del gusto di un’epoca - il problema non può essere un’improponibile demolizione, si trova invece nel complesso programma di recupero da mettere in atto. Sono state fatte diverse ipotesi di riuso al riguardo che dovranno essere sviluppate e aggiornate perché la conservazione non significa smettere di guardare al futuro, ma la difficile e affascinante sfida di far convivere due prospettive: quella del rispetto delle sopravvenienze storiche e quella di inserirvi con coraggio nuove funzioni e nuovi linguaggi contemporanei. Non è una missione impossibile è un profondo cambiamento nella concezione stessa del restauro da non confondere più con l’improbabile tentativo di riportare in vita il passato, producendo in realtà solo dei “falsi storici”. E’ l’arte di conservare e proteggere le testimonianze storiche intrecciando piani e programmi di convivenza del nuovo e dell’antico.

*architetto