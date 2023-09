Città in lutto per Graziano Busca anima socialista e professionista

E’ morto Graziano Busca (foto). Conosciutissimo in città per la sua attività professionale e per l’impegno politico a favore della città. Come esponente del Psi era stato eletto in consiglio comunale, nella seconda giunta Carnaroli, e poi aveva ricoperto il ruolo di vice presidente di Amaf (l’azienda dei trasporti fanese) insieme a Stefano Aguzzi, che allora era presidente. Nel suo impegno politico, poi abbandonato nel 2000, Graziano Busca aveva seguito i problemi del suo territorio, Ponte Metauro e Metaurilia, e i temi urbanistici che ben conosceva grazie anche alla sua professione.

Ad esprimere il cordoglio della comunità, il sindaco Massimo Seri: "Un uomo spinto da una grande curiosità e attento alle questioni cittadine, si è sempre contraddistinto per uno spirito critico e riflessivo. Esprimo la mia vicinanza alla famiglia Busca". La sua scomparsa ha scosso il mondo socialista di cui fa parte anche il fratello Tiziano. "Era un nostro militante – commenta il segretario del Psi, Aldo Scalera – da tanti anni, l’ho conosciuto che era ragazzo, ancora prima di Tiziano. Sapevamo che non stava bene, ma la sua scomparsa ci ha colto di sorpresa. Quando un compagno se ne va, si è sempre sconcertati: oggi saremo tutti al suo funerale". Graziano Busca è stato anche un componente del Club Bazzani di cui facevano parte anche Carlo Moscelli, Sebastiano Cuva, Silvano Clappis, Giancarlo D’Anna e Alfonso Pagnoni: un sodalizio impegnato nella conservazione e tutela della cultura e tradizione fanese, non senza un sottile filo di ironia. I funerali si terranno oggi pomeriggio, alle 15, alla chiesa di Ponte Metauro. Graziano Busca sarà seppellito al cimitero centrale.