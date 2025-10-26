Città in lutto per la morte di Carla De Angelis

La città piange una delle voci che l’hanno narrata e raccontata con più passione: Carla De Angelis. Guida turistica da decenni, era nota a tutti oltre che per il suo lavoro che la portava a trovarsi quotidianamente nei luoghi più turistici della città, anche per il suo lungo impegno associativo e politico.

Carla è scomparsa ieri mattina dopo una malattia che ha avuto la meglio sulla sua tenacia, lasciando un figlio, due fratelli e molti parenti. Aveva 67 anni. Nelle ore successive alla notizia, sono arrivate manifestazioni di cordoglio da numerosi enti e associazioni, a iniziare dal Comune. "La triste notizia – il commento del sindaco Gambini – mi ha colto di sorpresa ed è motivo di grande dolore. Carla era un riferimento per le guide turistiche di tutto il territorio, è sempre stata animata da un grande amore per Urbino, per la sua storia e per il suo patrimonio artistico, e con il suo lavoro ha fatto conoscere la nostra città a migliaia di visitatori. In diverse occasioni abbiamo collaborato per realizzare progetti insieme a Confesercenti. Appassionata di politica, non mancava di far conoscere il suo punto di vista sulle questioni che riguardavano la vita della città e spesso ci siamo confrontati al riguardo. La ricordo come una persona entusiasta e combattiva. L’Amministrazione si stringe attorno alla sua famiglia".

Immediato il cordoglio anche di Confesercenti: "Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Carla, presidente Federagit della nostra provincia e componente del direttivo Confesercenti della città ducale. Appassionata e competente, ha dato con il suo lavoro un contributo prezioso non soltanto in termini sindacali all’interno dell’Associazione, ma anche attivamente e nel quotidiano per la promozione, l’accoglienza e la conoscenza del territorio. Con Federagit ha costituito un gruppo di lavoro coeso e partecipe, impegnandosi in prima persona nei rapporti con gli enti, le associazioni e le istituzioni a tutela della professione e a beneficio della categoria. Urbino e la provincia perdono una guida attenta alla tutela degli operatori del settore e una voce capace di raccontare con professionalità e passione la bellezza di questo territorio".

Di lunga data anche il suo impegno nella Pro Loco: "Ricordiamo con affetto Carla, socia e consigliera – dice il presidente Nicola Betti – sempre presente nella vita associativa da decenni. Assieme a tutto il direttivo non dimenticheremo il suo impegno attivo nella associazione, in cui da vari mandati ricopriva la carica di consigliera e in passato era stata vicepresidente. Sempre disponibile a mettere al servizio la sua professionalità e le sue competenze per dare vita a eventi interessanti e costruttivi". La politica l’aveva sempre appassionata: "Te ne sei andata troppo presto – la ricorda Federico Scaramucci del PD –, sei sempre stata una persona pragmatica e senza fronzoli, una amica leale, di quelle che trovi una volta nella vita. Ti ricordo dentro quel palazzo ducale dove hai lavorato per tanti anni facendo quella professione legata alla cultura e al turismo che ci ha sempre accomunato. Ti ho voluto un gran bene, ciao Carla".

Anche Alessia Morani ha diffuso un messaggio: "Cara Carla, te ne sei andata in silenzio e ci hai lasciato senza parole. Abbiamo condiviso tante esperienze entusiasmanti, eri una combattente, vera e schietta, sempre convinta delle tue idee". Anche Italia Viva Urbino si aggiunge ai ricordi: "Ti abbiamo apprezzato – scrive Lucio Venerucci – per la tua umanità e per il tuo impegno civile, sociale e la tua passione politica. Non ti sei mai tirata indietro, sempre in prima fila per l’amore della tua Urbino, di cui andavi fiera".

Giovanni Volponi