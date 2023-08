"Città non capoluogo, altro schiaffo"

Fondi Iti (Investimento integrato territoriale): la Regione stanzia le risorse a favore dei capoluoghi di provincia. Fano protesta. "Ancora una volta siamo stati penalizzati" spiega il sindaco Massimo Seri che da tempo batte sul tema delle risorse nazionali e regionali riservate alle città capoluogo invece di essere distribuite sulla base del numero degli abitanti o sui bisogni di uno specifico territorio.

"Questa volta siamo rientrati nel finanziamento regionale Iti – fa notare – solo perché c’eravamo da prima (il riferimento è al progetto Iti-Fabbrica del Carnevale ndr), ma dobbiamo dividerci le risorse con Pesaro. E dovremmo pure ‘litigare’ per la suddivisione dei fondi. Quello di finanziare le città capoluogo è criterio non equo e a rimetterci non è solo Fano, ma anche Pesaro che non avrà risorse esclusive ma dovrà dividerle con noi, a differenza di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Marcerata". Il primo cittadino non perde occasione per rivendicare il diritto di Fano ad avere i finanziamenti che le spettano in quanto terza città delle Marche, senza che finiscano sempre e solo nelle casse dei capoluoghi, sia quando si tratta di risorse nazionali che regionali.

Dopo la battaglia contro i fondi Pnrr riservati alle città capoluogo, Seri torna alla carica per gli stanziamenti regionali. "Per poter crescere – fa presente il sindaco – i territori devono essere messi tutti nelle stesse condizioni e non solo quelle realtà che hanno la fortuna di avere soldi. E’ come se nelle politiche sociali il Comune aiutasse esclusivamente le famiglie che abitano in un certo quartiere, dimenticandosi le altre". E ancora Seri: "Penso a Fano, a San Benedetto, ma alle 50-60 città italiane che sono nella nostra stessa condizione. E’ un tema generale che qualcuno deve farsi carico di rappresentare". Nella precedente legislatura il sindaco Seri aveva chiamato a raccolta i parlamentari, ora si rivolge ai consiglieri regionali. "Altrimenti chi si fa portavoce delle nostre esigenze – si chiede il primo cittadino – visto che negli organismi ci sono sempre le città capoluogo? Serve un riequilibrio delle risorse in base a quello che ogni realtà cittadina rappresenta".

An. Mar.