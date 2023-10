Città verdi, Pesaro guadagna 12 posti. Bene anche per i pannelli solari

Pesaro scala la classifica di 12 gradini rispetto al 2022 e si piazza al 28° posto nell’elenco delle città più green d’Italia stilato dal Sole 24 ore e Legambiente, in riferimento alla 30ª edizione di "Ecosistema urbano", l’indagine di Legambiente e Ambiente Italia sullo stato di salute delle 105 città capoluoghi di provincia italiani. Al primo posto rimane Trento come città più virtuosa d’Italia e in coda troviamo invece Palermo, Catania e Caltanisetta. La lista, stilata facendo riferimento a 5 macro categorie - mobilità, aria, ambiente, rifiuti e acqua – vede Pesaro migliorata rispetto allo scorso anno sotto il profilo della sostenibilità. Tra i dati più importanti riportati dalla lista del Sole 24 Ore si vede il solare pubblico che, a Pesaro, registra 27,76 kw ogni mille abitati nei pannelli solari posizionati sugli edifici pubblici e la città si posiziona all’ottavo posto con Messina sui rilevamenti legati all’ozono, per cui si calcolano i giorni di superamento, in tutte le centraline, del limite giornaliero di 120microgrammi a metro cubo come media mobile su otto ore. Pesaro di questi sforamenti ne ha registrato solo uno in tutto il 2023.

"Traguardo di cui essere fieri – commenta Maria Rosa Conti, assessora all’Ambiente -, in particolare per i 12 punti in più raggiunti dal nostro Comune". Rimane ancora però tanto da fare, soprattutto "per la raccolta differenziata, uno dei settori che trova più difficile applicazione nella nostra città. Pensiamo, per esempio, nelle zone peri-urbane che nel tempo dovranno sicuramente avviarsi verso una raccolta porta a porta – continua Conti -, la più ecologica e applicabile". Grandi alleati green per Pesaro sono sicuramente le ciclabili e tutta la fascia di bicipolitana, ma anche "il grande patrimonio verde che registriamo grazie al censimento degli alberi che è stato fatto in città e che ci ha consentito di conoscere – dice l’assessora - alberi monumentali che non sapevamo di avere". Rimangono invece ancora un tasto dolente le isole pedonali e le strade scolastiche su cui il Comune e l’ufficio ambiente continuano a lavorare. Riguardo alla questione idrica, "questa ci penalizza anche per la situazione di tutta la Regione, con tubature con perdite endemiche per le quali si dovrebbe valutare una sistemazione di tutte le reti. Per Pesaro, invece, continuiamo a ragionare sull’aumento delle casette dell’acqua, che diminuiscono lo spreco di plastica, anche vicino a zone in cui si effettua maggiormente sport. L’indagine – conclude – rimane un’ottima risposta agli sforzi portati avanti dall’amministrazione giorno dopo giorno".

Giorgia Monticelli