Cittadella del basket C’è l’ok al progetto Ecco come sarà la nuova palestra

L’annuncio è ufficiale: la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo della nuova palestra della cittadella del basket a Villa San Martino. Gli assessori Riccardo Pozzi e Mila Della Dora sono convinti di cominciare presto e finire anticipatamente il più importante tra gli investimenti sportivi annunciati. "L’intervento da 4 milioni di euro, che vede coinvolti Comune e Fip, ha ottenuto – sottolineano – il finanziamento del Pnrr e permetterà di portare a Pesaro un centro federale di rilevanza nazionale. Entro il 31 marzo, come da cronoprogramma, aggiudicheremo i lavori". Il fatto che la fine del mese sia dietro l’angolo non spaventa la giunta: "Il progetto è cantierabile e prima di Pasqua – dice Riccardo Pozzi – faremo il sorteggio per le dieci ditte da invitare alla gara d’appalto. In estate si partirà con i lavori alla palestra e al blocco servizi". La scadenza di tutte le opere finanziate con il Pnrr è la primavera del 2026. Pozzi è convinto che la parte sportiva del progetto si farà presto: "Nuova palestra e blocco servizi si faranno prima – dice l’assessore – mentre poi ragioneremo del primo piano della piscina e della sede di Casa Vuelle". Svelato indirettamente l’arcano di come basteranno i 4 milioni a disposizione rispetto ai 6 necessari: rinviando a tempi migliori il completamento dell’edificio della piscina.

"La palestra tra via Togliatti e via Paganini, omologata dal Coni farà di Pesaro – dicono gli assessori – un punto di riferimento nazionale per il basket. Sarà composto da due blocchi: il primo, la palestra, sarà a un solo livello e avrà una copertura piana; sarà alto 8,97 metri e avrà dimensioni di 35,4 x 22,9 metri. Il secondo, quello "servizi-spogliatoi" che si affaccerà su via Togliatti, avrà una dimensione di 6,8 x 24,8 metri e un’altezza di 13,80 metri. Al piano terra ospiterà una palestra di 43mq; due servizi igienici; un locale di primo soccorso; un deposito per attrezzature sportive. Al primo e al secondo piano saranno collocati gli spogliatoi degli atleti, degli arbitri e degli ufficiali di campo; una zona uffici con una sala riunioni; altri servizi igienici". "L’impianto accoglierà spogliatoi, palestre ed uffici della FIP – conclude Pozzi –. La pavimentazione sarà in parquet sportivo e l’intera struttura rispetterà i requisiti necessari per essere omologata dalla Fiba e diventare un centro federale di livello nazionale". Forza ragazzi! Luigi Luminati