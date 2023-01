Cittadella del basket, ci siamo Ma c’è il nodo parcheggi: "Pochi"

L’orgoglio non basta. Ieri in consiglio comunale è stato approvato il progetto definitivo che completa, trasformando un anatroccolo in un cigno, la piscina di via Togliatti in quella che sarà la Cittadella del basket. La buona notizia è che essendo realizzata con i soldi del Pnrr sport, l’opera da 4 milioni di euro avrà anche tempi certi. Alla domanda di Giovanni Dallasta (Lega) sul cronoprogramma, l’architetto Severini, dirigente delle Nuove opere ha scandito i tempi: "Dobbiamo dare inizio ai lavori entro giugno 2023. Per arrivarci entro entro il 31 marzo dovremo aggiudicare i lavori. Il cantiere da giugno a dicembre 2023 prevede fondazione e struttura. Dal prossimo anno inizieranno le opere di finitura. In teoria, per marzo 2025 dovremmo avercela fatta, ma ci prenderemo i tempi per concludere entro marzo 2026, termine ultimo per la consegna".

La brutta notizia è che l’orgoglio non basta. Infatti anche se Pesaro avrà un centro federativo nazionale in grado di ospitare competizioni cestistiche di alto livello, è altamente probabile che non riuscirà ad accogliere gente. O meglio. Il rischio, già sulla carta, lamentato sia dai banchi del centro destra che da quelli del centrosinistra è che non avrà abbastanza parcheggi per permettere proprio all’utenza di vivere e godere della Cittadella del basket. Dopo l’illustrazione dell’assessore Pozzi ad evidenziare le potenzialità dell’opera – due complessi sviluppati in altezza con impianti sportivi e e servizi incastonati in due blocchi alti tra gli otto e i tredici metri – il consigliere Daniele Malandrino (Fdi) è andato al sodo chiedendo: "l’area di sosta dove è stata individuata e quanti stalli avrà?". Pozzi ha risposto: "nella visione complessiva la previsione è di realizzare 150 posti auto e sarà nell’area tra la palestra e la scuola". Sempre l’assessore, senza nascondersi dietro un dito ha ammesso: "La zona è altamente trafficata e con la Cittadella sarà sempre più attrattiva. Il tema dei parcheggi esiste. Come agiremo? L’assessore Della Dora sta interagendo con il proprietario dell’area verde davanti alla piscina: un collegamento pedonale legherà l’attuale impianto al parcheggio di via Scarlatti". Apriti cielo: lo scetticismo e le pressioni a ripensare al numero di parcheggi sono piovute da ogni parte. I più circostanziati sono stati il consigliere d’opposizione Emanuele Gambini (Prima c’è Pesaro ) e quello di maggioranza Tomas Nobili (Pesaro un gran bel po’), entrambi residenti nella zona che ruota attorno a via Togliatti. "E’ importante che le opere siano condivise con il quartiere – ha detto Nobili –: distribuiamo gli accessi alla Cittadella su più lati e verifichiamo la possibilità di fare altri parcheggi perché veramente quello degli spazi sarà un prblema molto serio". "Potremmo realizzarne uno in via Paganini – ha detto Pozzi –. Ci sarebbero le risorse della monetizzazione dei parcheggi non fatti altrove". Lorenzo Lugli (M5s) e Michele Gambini (Pd) hanno cavalcato l’importanza di “credere“ nella mobilità sostenibile. Sono stati stroncati da Giulia Marchionni (Prima c’è Pesaro)): "Va bene, ma siamo pragmatici: ce la vede una mamma che d’inverno va a riprendere il figlio dal corso in piscina o da basket (bagnati o sudati) in bicicletta perché non trova parcheggio?". Il centrodestra nel voto si è astenuto: "La verità – ha detto Andreolli (Lega) – è che il Pnrr ci ha salvati da una incompiuta"

Solidea Vitali Rosati