Cittadella del basket, terreno franoso: "Ricci non ha ascoltato i residenti"

Non è un momento fortunato per la Vuelle nel basket giocato. Ma non è nemmeno un periodo molto positivo per i lavori pubblici legati alla società di basket. Non ci sono solo i problemi per il finanziamento della sede di Casa Vuelle, ma anche la palestra della Fip che dovrà ospitare gli allenamenti della principale società sportiva cittadina è stata posizionata in un luogo che par avere più problemi di quello che si poteva pensare. Infatti sotto la cittadella di Villa San Martino si è scoperto che il terreno è composto da sabbia, ghiaia ed acqua e forse ci vorranno delle fondamenta più profonde di quanto i potizzato. Sarebbe davvero clamoroso che dopo aver lavorato settimane e mesi per realizzare una palestra di qualità si è saputo solo ora che dovrebbe sorgere su un terreno non resistente. Lo si è scoperto quando si sono cominciati a effettuare i lavori di fondamenta. In realtà qualche giorno addietro in un incontro con il quartiere era emersa la protesta dei residenti della zone di via Togliatti per un eccesso di vibrazioni. Confermato dagli stessi dirigenti comunali con una nota pubblicata sull’albo pretorio: "Durante lo svolgimento delle operazioni di perforazione del terreno per la realizzazione dei pali, eseguite in data 23 novembre 2023, dalla ditta sub-affidataria Grelli Perforazioni di Fossombrone, sono stati registrati – scrive il dirigente Maurizio Severini – problemi di franamento del foro alla profondità di circa 4 metri. E che il materiale prelevato dal terreno includeva sabbia, ghiaia e acqua. Dopo aver realizzato un secondo foro in posizione diametralmente opposta, con le medesime risultanze, si è convenuto di sospendere le attività e indirizzarsi su tipologie di attrezzature differenti quali camicie a vibro-infissione di cui la Grelli Perforazioni non dispone".

Gli stessi dirigenti prevedono un cambiamento di attività operative e il ricorso a una nuova ditta per l’effettuazione dei necessari lavori sotterranei. Già prevista una perizia di variante del direttore lavori Roberto Marconi e una spesa aggiuntiva di 47 mila euro. Sperando ovviamente che non ci siano altri problemi tecnici per le fondamenta.

Critici i consiglieri comunali di Fdi Serena Boresta e Daniele Malandrino: "Ora sulla Cittadella del Basket ancora una volta il sindaco, nonostante un incontro aperto ai residenti del quartiere e i cittadini, dove gli erano stati rappresentati diversi problemi, tra cui anche, le problematiche relative alla tipologia del terreno, ha preferito procedere senza ascoltare. Sbagliando di nuovo!". Dovendo prevedere la necessità di eseguire alcuni lavori aggiuntivi per l’esecuzione di fori a battipalo, introducendo delle camice metalliche in tutti i pali di sottofondazione. In realtà a livello progettuale si era previsto di fare sin dall’inizio i pali per le fondazioni della palestra. E quello che emerge ora è solo la scelta non azzeccata delle modalità tecniche operative.