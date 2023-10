Cittadella del calcio. L’assessore Pozzi:: "I campi da padel sono quasi realizzati"

"Andiamo avanti. La Mati Group sta realizzando un project financing per un investimento da oltre tre milioni di euro tutti dedicati allo sport nell’area di Villa Fastiggi". L’assessore Riccardo Pozzi fa il punto sul cantiere con i lavori in corso e il campo da padel quasi pronto: "Ne sorgeranno due scoperti in estate e coperti in inverno. Oltre a un campo dal calcio a undici e un campo da calcio a 5 rigenerato, più uffici, aree attrezzate ed un bistrot". "Siamo una realtà del territorio – dice il presidente Mauro Bosco – e crediamo fortemente sulle possibilità di questo territorio. Come presidente della Vis Pesaro sto coronando un sogno. Vogliamo invertire una tendenza storica della nostra città. Dopo decenni di ragazzi portati al di fuori dai nostri confini, complice la mancanza di una infrastruttura calcistica degna di far crescere giocatori di talento. Oggi grazie a questo centro sportivo a Villa Fastiggi potremmo ospitare noi dei ragazzi di talento per farli crescere e migliorare. Questo sarà il vero vanto della Vis Pesaro e la dimostrazione che la nostra è davvero la città dello sport".

La scelta strategica è il nuovo centro sportivo di Villa Fastiggi, che sta sorgendo su un’area estesa per 21.000 metri quadrati: "Investiremo fino a quattro milioni di euro per la realizzazione di due campi da calcio a undici; sulla rigenerazione e adeguamento del campo da calcio a 5; sull’installazione di due campi da paddle coperti e di uno scoperto. E ancora: "La riqualificazione con ampliamento della vecchia tribuna con la creazione di aree dedicate ad atleti; staff e management della Vis. Nell’area servizi sono inoltre previsti una palestra; un’area medica; una sala conferenze; uffici. In più spogliatoi e tribune".

l.lu.