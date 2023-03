Pesaro, a Torraccia nasce la cittadella dello sport

Gli assessori Pozzi e Della Dora

Pesaro, 15 marzo 2023 – Prende forma la Cittadella dello Sport di Torraccia. È una sagoma dettata dalle curve della pista ciclorotellistica quella della Cittadella, il cui progetto esecutivo da 1,5milioni di euro, finanziati dal Pnrr “Sport e inclusione sociale”, è stato approvato in giunta.

“La gara d’appalto è partita ed entro giugno inizieremo i lavori per la realizzazione della struttura che accoglierà palestra uffici e spogliatoi. È un progetto di grande rilevanza per Pesaro e la sua vocazione sportiva – spiegano Mila Della Dora, assessora alla Rapidità e Riccardo Pozzi, assessore al Fare -. La pista polivalente e la struttura che verrà realizzata in una delle ‘anse’ del circuito integrandosi nell’aspetto e nella fruizione del circuito, aumenteranno la presenza di società, di enti di promozione sportiva, di infrastrutture e soprattutto di pubblico interessato al benessere e al movimento, anche in vacanza”.

Il nuovo impianto sorgerà a Tombaccia, nell’area vicina alla Vitrifrigo Arena e prevede la realizzazione dell’edificio attiguo alla pista di 22,5 x 9,5 metri (su due livelli) in cui saranno collocate una palestra attrezzata con spogliatoi e docce, infermeria, uffici e dotazioni aggiuntive, dimensionate sulla base delle norme CONI per l’impiantistica sportiva.

In particolare, al piano terra, sono previsti: spogliatoi per gli atleti dotati di bagni accessibili e docce, ufficio/segreteria, infermeria, officina, bagni pubblici accessibili e bar (con doppio ingresso, sia dal fronte pista, sia dal fronte strada). Al primo piano, collegato da un ballatoio coperto che si affaccerà sulla pista, saranno posizionati gli spogliatoi per i giudici di gara e una palestra dotata di spogliatoi e bagni accessibili per le attività fitness, corpo libero. La copertura del fabbricato ospiterà l’impianto fotovoltaico.

A completare il progetto sarà poi un’area dedicata alle attività outdoor di 32x19 metri, collocata nel piazzale della pista ciclo-rotellistica, in cui sarà possibile praticare pallacanestro (e discipline compatibili come la pallavolo, il calcio a 5, tennis, etc), fitness e attività callisteniche all’aperto, corpo libero e attività con specifiche attrezzature.