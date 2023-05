Cittadella, il sindaco punta alla calma "Faremo un incontro nel quartiere"

Nodo parcheggi in via Togliatti legato alla realizzazione della “Cittadella del basket“: il sindaco Ricci getta acqua sul fuoco delle polemiche garantendo che il Comune sia già a lavoro per trovare la soluzione migliore insieme al quartiere 10. E annuncia che presto, insieme alla giunta, organizzerà un incontro pubblico proprio a Villa San Martino per spiegare meglio la rotta intrapresa.

"Ho letto con un certo stupore le polemiche riguardo il polo sportivo a Villa San Martino– annota Ricci –. E’ una opportunità storica per il Quartiere 10 e tutta la città. Abbiamo vinto un bando Pnrr Sport con la collaborazione della Federazione Italiana Pallacanestro, da 4 milioni di euro – spiega -. Grazie a questo finanziamento completeremo l’impianto della piscina di via Togliatti con una palestra conforme al piano regolatore. Il Quartiere non avrà nessun disagio e la città avrà il Centro Nazionale Federale del Basket insieme a Casa Vuelle". Poi continua: "Probabilmente ci sarà bisogno di aumentare lo spazio dedicato alla sosta delle auto, ma per questo troveremo la soluzione migliore insieme al quartiere". Avanti, quindi, con l’asse via Togliatti, campo d’atletica, parco Miralfiore, che "assumerà sempre più un ruolo prioritario per lo sport e il benessere".

Sindaco e Giunta nelle prossime settimane saranno a Villa San Martino. "Organizzeremo un incontro pubblico", dice Ricci che conclude "continuiamo insieme, a operare per una città sempre più bella, moderna, sicura, accessibile". Se i 4 milioni di euro serviranno, però a realizzare la Cittadella del basket, dove troverà l’amministrazione comunale i 2 milioni di euro ( se bastano) che dovrebbero servire per completare il progetto legato a “Casa Vuelle“? Quest’ultimo, ad oggi, ha come funzionante l’impianto natatorio, situato al piano terra mentre devono essere completati il lavori al primo piano (il progetto prevede una palestra di fitness; la sede della Vuelle; una clinica fisioterapica) e nelle pertinenze destinate ad ospitare un ristorante. Il sindaco ha detto che l’amministrazione comunale, per finire il progetto, avrebbe acceso un mutuo. In breve: la cittadella del basket, finanziata con i soldi del Pnrr dopo che il Comune ha vinto un bando tenuto a battesimo dalla Federazione italiana Pallacanestro, sbaragliando la concorrenza di 250 città italiane, prevede la costruzione, entro il 2026, di una palestra con annessa palazzina alta 13 metri da adibire a spogliatoi, servizi sportivi e uffici, in via Togliatti, a fianco di Casa Vuelle.

s.v.r.