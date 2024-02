Cittadinanza attiva. Iscrizioni al termine. Già 51 aderenti

Ultimo giorno, oggi, a Terre Roveresche, per iscriversi all’albo della ‘Cittadinanza Attiva’: quello dei residenti nel Comune che si impegnano a svolgere servizi a favore della collettività e in cambio ottengono uno sconto fino al 66,2% sulla Tarip, la tassa sui rifiuti puntuale. Ieri mattina erano già 51 gli aderenti ed è probabile che nelle ultime ore si iscriva anche qualcun altro, a dimostrazione che questa opportunità di rendersi utili ai propri compaesani (con la pulizia dei luoghi pubblici, la manutenzione del verde, servizi sui pulmini ecc) ottenendo in cambio il taglio della Tarip è molto apprezzata.