Cittadinanza benemerita al professor Franco De Rosa

Sabato scorso il consiglio comunale di Apecchio presieduto dal sindaco Vittorio Alberto Nicolucci, riunito in seduta straordinaria, ha conferito al professor Franco De Rosa la Cittadinanza benemerita. Dopo la lettura del curriculum dell’insigne medico a cura della giovane consigliera comunale Rachele Ferrara ci sono stati gli interventi dei due gruppi consigliari (Berliocchi e Caselli) a cui è seguito il voto espresso un’unanimità dall’intero Consiglio. Il prof De Rosa medico, specialista in malattie infettive, è stato anche primario presso il policlinico Umberto I della prima Facoltà di medicina e chirurgia della Sapienza - Università di Roma e autore di numerose pubblicazioni scientifiche.

Significativa la motivazione riportata nella pergamena che il sindaco Vittorio Alberto Nicolucci ha consegnato al prof De Rosa: "Per la sua lunga intensa e prestigiosa carriera di medico infettivologo, ricercatore, docente universitario e accademico, svolta in ambito nazionale e internazionale nel corso della quale ha dato il suo qualificato contributo alla ricerca, alla conoscenza ed alla cura delle malattie infettive affiancando sempre, all’approccio medico scientifico, un’etica personale di profonda umanità e sensibilità verso i malati. Per aver mantenuto un rapporto vivo, costante e autentico con il suo paese di origine, facendosi promotore di iniziative volte alla salvaguardia e al recupero del patrimonio storico, artistico e culturale del luogo".

Alla cerimonia hanno preso parte anche i famigliari di De Rosa, i sindaci benemeriti di Apecchio, i rappresentati di Associazioni e diversi cittadini. Hanno preso la parola esprimendo le congratulazioni al professore il figlio Francesco e il medico di Apecchio Massimo Valentini. Ha chiuso la cerimonia l’inno di Mameli.

Amedeo Pisciolini