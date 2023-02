Cittadinanza onoraria a Mario Luzi Colli al Metauro l’omaggia in Consiglio

Con una seduta straordinaria monotematica, il consiglio comunale di Colli al Metauro domenica mattina confermerà la cittadinanza onoraria conferita al compianto poeta, drammaturgo e accademico Mario Luzi il 17 novembre 1992 dal Comune di Montemaggiore al Metauro (estinto e confluito per fusione insieme a Saltara e Serrungarina nel 2017 nel nuovo Comune di Colli).

Per l’occasione il civico consesso si riunirà alle 10,30 al teatro di Montemaggiore e agli interventi del sindaco Pietro Briganti e dell’assessore alla cultura Francesco Tadei, seguiranno quelli della professoressa dell’Università di Urbino Katia Migliori, che è anche presidente dell’associazione Centro Studi Mario Luzi, dal titolo ‘Lo stesso viaggio verso lo stesso borgo, verità o ricordo?’; e del professor Alfredo Luzi (allievo del Maestro e autore di uno dei primi libri di studio su di lui), dal titolo ‘Icone del femminile nelle poesie di Mario Luzi’. Nel proseguo è previsto un recital di poesie di Mario Luzi tratte dall’ultimo volume pubblicato postumo a cura della Migliori, con l’accompagnamento musicale di Annalisa Cancellieri all’arpa. Dopodiché si terrà la cerimonia dell’ottava edizione del Premio Mario Luzi con Federica Savini di ‘Aras Edizioni’ che conferirà il premio per saggio inedito sulla poesia al professor Massimo Lucarelli per il suo lavoro ‘Ungaretti e il Barocco’.

"Siamo molto orgogliosi di rinnovare la cittadinanza onoraria all’illustre Mario Luzi – evidenzia l’assessore Tadei – ed esprimo la massima gratitudine alla professoressa Migliori per tenere viva la memoria del poeta attraverso l’associazione a lui dedicata che ha sede nella nostra Montemaggiore". Mario Luzi nacque a Castello (Firenze) il 20 ottobre 1914 da Ciro (la cui famiglia era originaria di Montemaggiore) e Margherita Papini. Dopo gli studi universitari iniziò la carriera d’insegnante e la produzione letteraria che lo portò ad essere uno degli autori di punta del periodo, tanto che venne scelto come professore di letteratura francese all’Università di Firenze nel 1955. Alla fine degli anni ’60 fu chiamato all’ateneo di Urbino da Carlo Bo, per poi fare ritorno a Firenze qualche anno dopo. La sua attività letteraria insieme all’impegno intellettuale e sociale hanno portato nell’ottobre 2004 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi a nominarlo senatore a vita. Il successivo 28 febbraio è mancato all’età di 90 anni.

Sandro Franceschetti