Cittadini a scuola di emergenza

Nella giornata di Ieri, ad Urbino, i membri della Protezione Civile locale e quella di Montefelcino hanno accolto scuole e cittadini per parlare di sicurezza. Una collaborazione per diffondere le tecniche di "Io non rischio" , nello specifico la prevenzione legate al terremoto: prima per rendere le case sicure, cosa fare durante le scosse e dopo. A diffondere le buone pratiche la referente informatica della Protezione Civile di Montefelcino Alessandra Gambini, presente anche il consigliere incaricato del Comune di Urbino, Lino Mechelli.

fra. pier.