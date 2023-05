Cittadini sicuri: ora Frontone ha la sua Potes

FRONTONE

E’ operativa la Potes (postazione territoriale dell’emergenza sanitaria) di Frontone, in servizio h24 e composta da ambulanza con autista soccorritore più un altro soccorritore a bordo. "Un servizio fondamentale per il territorio – spiega Romeo Magnoni, direttore del Distretto di Urbino - previsto dal piano regionale dell’emergenza sanitaria, ma la cui attivazione era stata fino ad oggi impedita da diverse criticità. Ringrazio in particolare il Comune di Frontone, che ha messo a disposizione i locali lungo la Provinciale 53, al civico 14, poi ristrutturati per aderire al meglio alle esigenze del servizio, e i nostri operatori che si sono messi a disposizione per garantire sul territorio un’attività importantissima". L’ambulanza coprirà un bacino d’utenza di circa 25mila abitanti alle pendici del Catria. "Un risultato storico per questa zona – evidenzia il sindaco di Frontone Daniele Tagnani -. Il servizio, già pienamente operativo, si posiziona in un punto strategico delle aree interne. Per non perdere l’occasione abbiamo eseguito i lavori in tempi record, donando agli operatori una sede funzionale e accogliente". "Si tratta di una zona che registra notevoli disagi – sottolinea l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini –, con case disseminate anche molto distanti, residenti anziani, su un territorio montano con viabilità difficoltosa e tempi di percorrenza lunghi".

s.fr.