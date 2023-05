Cittadino dell’anno 2022, ci siamo Duello all’ultimo coupon: si premia

Il "Cittadino dell’anno", la nostra iniziativa, giunta alla sesta edizione, ha registrato grandi numeri e domani, meteo permettendo, alle ore 11, a Villa Piccinetti, in località San Biagio, 49, a Fano, ci sarà la presentazione dei finalisti e proclamazione del vincitore. Oltre diciottomila tagliandi, scaglionati in piccole buste o in quantità massicce, tutti portati con cura dai lettori che li hanno collezionati, spesso con fatica, radunandoli uno ad uno: sono i coupon pervenuti al nostro giornale fino alla tarda serata dello scorso 10 marzo, che era il termine ultimo previsto per la presentazione delle schede. Hanno sancito, tutti quei tagliandi, il nome di quello che sarà designato il "Cittadino dell’anno 2022", iniziativa di successo che ‘il Resto del Carlino’ ha organizzato anche quest’anno per la sesta volta, invitando lettori e cittadini della nostra provincia ad esprimere le proprie preferenze fra un gruppo di personaggi, tutti eccellenti nel proprio campo di attività.

Lo spoglio dei tagliandi ha visto all’inizio una gara abbastanza serrata fra diversi candidati, ma alla fine, in maniera sempre più chiara, una coppia di testa ha preso nettamente il largo consolidando il proprio vantaggio e andando a conquistare le prime due posizioni: tanto per dare un’idea, entrambi hanno totalizzato oltre duemila tagliandi.

Il nome del vincitore, del secondo e degli altri cinque prescelti, che hanno superato il migliaio di tagliandi e dell’intera graduatoria saranno resi noti nel corso della cerimonia di premiazione a Villa Piccinetti. Il vincitore di questa sesta edizione succederà nel nostro albo d’oro a al pilota di MotoGp, Franco Morbidelli (2017); all’allenatore della nazionale di volley femminile, Davide Mazzanti (2018); all’imprenditore e patron dell’Italservice di calcio a 5, Lorenzo Pizza (2019), al poeta dialettale, Carlo Pagnini (2020 e al parroco di Santa Maria di Loreto, don Giuseppe Fabbrini (2021).

Questi, elencati, in stretto ordine alfabetico che nulla ha a che vedere con la classifica dei votati, erano i nomi dei candidati partecipanti alla designazione di "Cittadino dell’anno": Giovanni Belfiori; Andrea Boccanera; Vittorio Cassiani; Marco De Carolis; Flavio Di Paoli; Luigi Durazzi; Claudio Ferri; Gabriele Frausini; Umberto Gnudi; Donatella Menchetti; Chicca Mencoboni; Gabriele Montaccini; Federica Panicali; Brunella Paolini; Maurizio Paruccini; Paola Pierangeli; Erika Rombaldoni; don Romano Ruggeri; Risiero Severi; Francesco Simonetti e Nicoletta Poderi.

Luigi Diotalevi