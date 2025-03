"Cittadino dell’anno", ci siamo. Diluvio di tagliandi: oltre 20mila

Ci siamo. Lo scorso 10 marzo era l’ultimo giorno per consegnare il tagliando per eleggere il "Cittadino dell’anno 2024", giunto all’8ª edizione. Sono stati in tanti che hanno consegnato il prezioso tagliando prodigandosi a raccogliere e, quindi, a portarlo con cui i lettori eleggeranno il "Cittadino dell’anno 2024". Ne sono arrivati oltre 20 mila nella nostra redazione di via Manzoni 24. Tantissimi lettori hanno suonato di continuo al nostro campanello negli ultimi giorni per consegnarci le buste gonfie dei tagliandi con i nomi del loro candidato. Ora abbiamo iniziato i conteggi, poi comunicheremo, sempre attraverso il ’Carlino’, la data e il luogo della giornata in cui avverrà la cerimonia di premiazione di un concorso che ogni anno si rivela seguitissimo dai nostri lettori. Lo scorso anno arrivarono nientemeno che oltre 25 mila tagliandi.

E vinca il migliore, cioè il più votato che uscirà tra questi candidati partecipanti alla designazione di "Cittadino dell’anno 2024", elencati, in stretto ordine alfabetico che nulla ha a che vedere con la classifica dei votati: Ivano Angeli, Simone Baiocchi, Alessandro Bettini, Nando Cecini, Asia D’Arcangelo, Cristian Della Chiara, Manuel De March, Thomas e Filippo Flenghi, Paola Galassi, Raffaella Manieri, Sofia Marchetti, Alessandro Marcucci Pinoli, Vincenzo Mastrangelo, Luca Nardi, Francesca Perrotta, Riccardo Pianosi, La Gente di Riceci, Daniele Romagnoli, Gilberto Ugoccioni, Famiglia Vangi.

Inoltre ricordiamo l’albo d’oro del cittadino dell’anno: 2017 il campione del mondo di Moto2, Franco Morbidelli; 2018 Davide Mazzanti, allenatore della nazionale di volley femminile; 2019 Lorenzo Pizza, patron dell’Italservice di calcio a 5 campione d’Italia; 2020 Carlo Pagnini, poeta dialettale ed attore pesarese pantanese; 2021 Don Giuseppe Fabbrini, parroco di Santa Maria di Loreto; 2022 Tre premiati come Pesarese, Urbinate e Fanese dell’anno. Il primo Vittorio Cassiani, maestro elementare che ha sempre affiancato all’insegnamento l’attività di giornalista; Urbinate: Flavio Di Paoli, stilista di moda e consulente dell’Associazione Rievocazioni Storiche; Fanese: Donatella Menchetti, moglie del compianto primario di radiologia Carlo Amodio, della Adamo onlus; 2023 Giorgia Righi, la pesarese che vive a Gallo di Petriano, colpita da una rara malattia degenerativa, ha continuato a fare ciò che ama: studiare (ha conseguito la seconda laurea), insegnare (è mental coach e allenatrice di nuoto), scrivere libri e poesie. La sua vita ha ispirato il film ‘Ancora volano le farfalle’.

Luigi Diotalevi