"Cittadino dell’anno", ci siamo. Oggi ultimo giorno del tagliando

Ultimo giorno, oggi, per raccogliere e portare il tagliando con cui i lettori eleggeranno il "Cittadino dell’anno 2023". In redazione ne sono già arrivati tantissimi, ormai sono migliaia, ma oggi è ancora possibile portarli, in una consegna davvero "last minute", nella nostra sede di via Manzoni 24.

Tantissimi lettori hanno suonato di continuo al nostro campanello in questi ultimi giorni per consegnarci le buste gonfie dei tagliandi con i nomi del loro candidato.

A partire da domani, lunedì, inizieremo i conteggi. Poi comunicheremo, sempre attraverso il ’Carlino’, la data e il luogo della giornata in cui avverrà la cerimonia di premiazione di un concorso che ogni anno si rivela seguitissimo dai nostri lettori. Lo scorso anno arrivarono nientemeno che 18mila tagliandi. E vinca, come si dice in questi casi, il migliore, cioè il più votato!