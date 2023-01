Cittadino dell’anno: ecco i venti candidati

di Luigi Diotalevi

Torna per la sesta volta il concorso del Carlino per premiare il personaggio simbolo del 2022, un anno che, dopo esserci lasciati alle spalle la fase acuta del Covid, è stato segnato da momenti difficili come l’alluvione e il terremoto, ma anche da tante storie che hanno fatto emergere ancora un volta il meglio della nostra provincia. E proprio alcune di queste storie hanno guidato le nostre scelte sui venti personaggi che proponiamo come candidati al titolo di ‘Cittadino dell’anno’. Prevalgono, tra i venti, uomini e donne che hanno fatto della solidarietà la loro forza o che hanno combattuto contro le traversie del destino per iniziare una nuova vita di riscatto.

Il connotato fondamentale del "Cittadino dell’anno" era e resta lo stesso: cogliere e riconoscere, attraverso l’opera e la figura di alcune singole persone, la complessità della nostra comunità e delle attività che la caratterizzano col trascorrere degli anni.

Come al solito, vincerà chi avrà ottenuto il maggior numero di tagliandi. C’è tempo fino al 10 marzo per farli arrivare alla nostra redazione. Ma occhio, come successo negli anni scorsi, ne serviranno tanti, migliaia. E allora non c’è tempo da perdere: iniziate subito a raccogliere e compilare i coupon che da oggi e per le prossime settimane troverete sulle nostre pagine. A pagina 5 trovate i venti candidati che abbiamo selezionato, rappresentativi delle diverse categorie: dall’industria allo spettacolo; dallo sport al sociale e anche "grandi vecchi" che mettono in campo tutta la loro esperienza a beneficio della comunità.

Inoltre, il ‘Cittadino dell’anno’ vuole essere il riconoscimento per alcuni di coloro che hanno comunque tenuto intatto lo scorrere della normalità del tempo proseguendo con determinazione nella loro attività e che si pongono come esempi di speranza e di ritorno a tempi migliori. Una presa di visione generale di come siamo al termine di un altro anno sì difficile, ma anche pieno di buone notizie.

Questi i vincitori delle precedenti edizioni: nel 2017 la spuntò Franco Morbidelli, campione di motociclismo; nel 2018 Davide Mazzanti, allenatore pluridecorato della nazionale femminile di volley; nel 2019 fu la volta di Lorenzo Pizza, imprenditopree e presidente dell’Italservice Calcio a 5, campione d’Italia per tre volte; nel 2020 Carlo Pagnini, attore e poeta dialettale; l’anno scorso è stata la volta don Giuseppe Fabbrini, parroco di Santa Maria di Loreto.