Civiche benemerenze all’arma dei carabinieri

Grande festa ieri in città per la festività del Patrono san Geronzio. Un martire venerato come santo dalla Chiesa cattolica. Fu vescovo di Cervia e nel 501 partecipò al sinodo romano indetto da papa Simmaco contro l’antipapa Lorenzo. Una ricorrenza che avviene nel secondo giorno di pontificato del nuovo Papa Leone XIV. Il patrono della città lungo la consolare Flaminia, in località Campo Ventoso, alle porte di Cagli nell’anno 504 il vescovo Geronzio fu decapitato dagli scismatici, avendo egli difeso nel 501 il pontefice Simmaco al concilio romano. Con probabilità secondo varie notizie storiche non furono tanto i seguaci dell’antipapa Lorenzo o gli sgherri del re ariano Teodorico a far uccidere il vescovo di Cervia, bensì dei comuni briganti nel luogo dove da secoli sorge la chiesa a lui dedicata e dove ogni anno si dirigono tanti cagliesi per la festa del loro patrono.

Anche ieri l’afflusso è stato notevole, iniziato con le messe celebrate al mattino e con la processione pomeridiana alla presenza delle varie confraternite e del vescovo della Diocesi di Fano. In mattinata si è svolta in comune anche la cerimonia per il conferimento degli attestati di Civiche Benemerenze assegnati dal Consiglio Comunale insieme alla Giunta. Quest’anno sono state assegnate ai componenti dell’Arma dei Carabinieri, Luca Lamonica, Giacomo Gigliello, Claudio Cinti, Paolo Giommi e Paolo Ciabochi per il lavoro svolto durante le concitate fasi di emergenza negli eventi alluvionali del 15 settembre 2022. Altri due attestati conferiti alla memoria dell’artista cagliese Giuseppe Costantini, più conosciuto come Pacus ed all’ex Preside Edoardo Virgili.

Mario Carnali