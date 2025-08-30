“Civici Marche“ apre la sede elettorale a Cagli

Civici Marche inaugurano la sede elettorale a Cagli. Giacomo Rossi e Benilde Marini i candidati del territorio saranno presenti con Paolo Viti che sarà il coordinatore. L’appuntamento è per oggi ore 18,30 a Cagli in via Alessandri, angolo via Gucci. La lista civica del presidente Acquaroli che vede come candidati del territorio il consigliere regionale uscente Giacomo Rossi e l’assessore cagliese Benilde Marini, sarà coordinata a Cagli da Paolo Viti, individuato come organizzatore locale di “Civici Cagli“, il gruppo cagliese che fa appunto riferimento al movimento civico “Civici Marche“. I candidati Rossi e Marini raccontano: "abbiamo voluto aprire questa sede elettorale in una zona centralissima di Cagli, per avere un contatto ancora più diretto con le persone e sarà un luogo di confronto e di ascolto, finalizzato anche all’organizzazione di eventi in questo mese di campagna elettorale. Cagli ed il suo territorio devono essere protagonisti del panorama politico regionale e siamo sicuri che da qui uscirà un sostegno forte al presidente Acquaroli ed alla sua lista, rappresentata da Civici Marche". Oltre all’inaugurazione odierna sono già previsti alcuni eventi, sia mercoledì 17 settembre alle ore 18 che venerdì 26 settembre per l’aperitivo di chiusura della campagna elettorale. Nel Comune di Cagli sono previsti altri eventi della lista e dei Candidati Rossi-Marini; giovedì 28 agosto a Ca’ Rio, venerdì 19 settembre a Smirra e sabato 20 a Pianello".

Mario Carnali