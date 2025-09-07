Civici Marche, salvare il territorio: "Se no, conviene andare a Rimini"

"Sono stata fuori per 20 anni, tra Parigi e Milano, tra studi e lavoro. Quando sono tornata a Sassocorvaro e nel Montefeltro, ho trovato il deserto, un’area spogliata di tutto. Siamo nelle condizioni che ci conviene andare a Rimini. Erano 10 anni che non si riusciva a fare le luminarie per Natale e adesso, proprio con Civici Marche, stanno arrivando un po’ di soldi dalla regione grazie al lavoro fatto con la giunta Acquaroli da Giacomo Rossi", dice la candidata Alessandra Fabbri. Una voce dentro il coro. La fotografia di questo movimento "che non prende ordini da nessuno", arriva alla presentazione della lista per le regionali nella sala del consiglio comunale. Uno schieramento, anzi un mosaico, che va a coprire gli interessi di tutta la provincia, con dentro anche rappresentanti di Pesaro e Fano, con un occhio più attento all’entroterra anche se poi Giacomo Rossi specifica "che è un lavoro sinergico perché se sta meglio l’entroterra, poi sta meglio anche la costa. Noi stiamo con Francesco Acquaroli perché stiamo lavorando per risolvere i problemi delle persone. Acquaroli non gira molto i territori come gli rimprovera qualcuno? E’ vero. Ma perché sta lavorando". Quindi il consigliere regionale uscente si lancia anche in un paragone sulle esponenti della parte opposta: "Ho lavorato fianco a fianco con Andrea Biancani in consiglio regionale, e al di là delle differenze politiche che ci superano, ho avuto ed ho stima per la persona di Biancani. Mentre non ho stima nemmeno come persona per Matteo Ricci che è uno che gira andando a suonare i campanelli della case e vende solo fumo, che va parlando di un un milione e 500 mila alberi da piantare, del salario minimo per tutti. Parla uno che ha lasciato la Provincia nelle condizioni che tutti sappiamo e che si è anche perso 9 comuni del Montefeltro che sono passati con Rimini. Uno che voleva fare l’ospedale unico ma l’unico ospedale che si andrà a realizzare è quello che stiamo appaltando noi. Così come stiamo portando a casa anche opere infrastrutturali importanti, ferme da decenni, come la Guinza, la Pedemontana ed anche la Pesaro-Urbino. Noi come movimento appoggiamo Francesco Acquaroli perché vogliamo proseguire e completare il lavoro che abbiamo iniziato: lotteremo contro la burocrazie in favore delle famiglie e delle imprese, e faremo molta attenzione anche al problemi dei disabili e delle loro famiglie perché ci sono ancora comuni che non hanno nemmeno una pedana per far salire una carrozzina".

Al di là delle percentuali bulgare ottenute ad Apecchio – il 25% dei voti – la lista Civici per le Marche ha ottenuto il 3,5% su Fano, "dove siamo andati in appoggio a Luca Serfilippi evitandogli il ballottaggio. Una lista preparata diversi mesi prima cosa invece – continua Rossi – che non è stata possibile su Pesaro, dove siamo arrivati all’ultimo minuto, ma abbiamo raccolto 700 voti". I candidati sono: Benilde Marini, Tiziana Lapucci, Andrea Pazzaglia, Alessandra Fabbri, Alessandra Polverari, Christian Boccioletti e naturalmente Giacomo Rossi. m.g.