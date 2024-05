Civici Pesaro concreti: "Volete il cambiamento?. Noi lo rappresentiamo"

Nella coalizione di centrodestra con Marco Lanzi candidato sindaco, ci sono anche i “Civici Pesaro“. "Siamo i più piccoli del fronte alternativo ad un sistema che governa da oltre 70 anni – ha detto il capolista Andrea Boccanera, ieri in occasione della presentazione della lista con 26 candidati –, ma siamo concreti, cone le idee chiare e siamo allergici a chi vende aria fritta. Per chi cerca il cambiamento noi, insieme a Marco Lanzi , lo rappresentiamo in pieno".

Quali idee? "Siamo molto attenti al sociale – ha sottolineato Boccanera, tra i fondatori del progetto Utopia –. Vorremmo che il Comune fosse presente al fianco dei cittadini quando si tratta di affrontare problemi complessi come il disagio abitativo. A Pesaro anche chi lavora non riesce a trovare un appartamento in affitto per via delle garanzie richieste. Abbiamo famiglie che devono andare a vivere in altri Comuni o giovani lavoratori che devono restare in casa con i genitori. Al nord ci sono Comuni che hanno fatto una Fondazione che si fa garante della fidejussione bancaria".

Il tema della disabilità è stato toccato in vari momenti del confronto, sia da Boccanera e sia da candidati come l’insegnante di sostegno Christian Boccioletti e la prof Francesca Rigucci. "Da un’analisi fatta recentemente abbiamo visto che di ragazzi con disabilità ne abbiamo circa 80 all’agrario Cecchi e circa 60 al Mengaroni: per questi giovani, una volta che hanno terminato il percorso scolastico, raramente c’è un disegno occupazionale. L’attività che va per la maggiore, da parte di molte istituzioni è quella di organizzare convegni sulla disabilità, senza però poi muoversi concretamente per l’emancipazione dei giovani con disabilità.

Se finiscono i fondi che alimentano i centri diurni dove le persone con disabilità trascorrono parte della loro giornata, gli stessi non hanno alternativa se non quella di restare a casa. Noi vorremmo stimolare la nascita di nuove imprese sociali per creare lavoro al servizio dell’autonomia delle persone con disabilità. Pensate cosa potrebbe fare una grande partecipata come Aspes se fosse trasformata in una società capace di dare lavoro alle persone con disabilità: la ribattezzerei Pesaro Welfare". Tra le tematiche in programma anche politiche contro lo spreco alimentare e la pacificazione sociale: "Non vogliamo più una città divisa in due. Il nostro impegno è quello di riappacificare la comunità: ci sono persone in gamba e competenti a sinistra, così come ce ne sono a destra". Accanto a Boccanera dando pieno sostegno al programma elettorale è stato il consigliere regionale Giacomo Rossi, leader di Civici Marche. Oltre a Boccanera sono in lista Giorgio Razzi; Francesca Rigucci; Christian Boccioletti; Mattia Toccaceli Blasi; Alessandra Vitali; Germano Gabucci; Vittoria Valeri; Jonathan Barbillon; Rossano Ronci; Angela Gaggi; Maurizio Spadoni; Gilberto Baldini; Giorgia Giacomuzzi; Luca Neri; Cristina Pozzi; Andrea Chiatti; Mariana Burlea; Marco Cermaria; Andrea Spadoni; Stefania Canestrari; John Rossi; Alessandro Scarpellini; Melissa Simona Sciacca; Tatiana Betonica.