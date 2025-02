Civitanova, tanta fame. Fosso si prepara al duello

"Oggi arriva a Fossombrone la Civitanovese – spiega Francesco Tramontana da sempre vicino alla società e memoria storica con i suoi libri sulla società bianco-blu – e va in scena al ‘Bonci’ un incontro che ha spesso contrassegnato il calcio dilettantistico marchigiano negli ultimi 30 anni. Anni di sfide spesso anche accese, in particolare durante l’epoca Bikkembergs, quando ci si contendeva la vittoria del campionato di ‘Eccellenza’. E proprio al campionato di ‘Eccellenza’ 2015-16 risale l’ultimo scontro a Fossombrone, un pareggio 1-1 sancito da una rete di testa di Andrea Barone, con la Civitanovese quell’anno lanciata verso la vittoria del campionato ed il Fossombrone di Mariotti che viceversa si salvò in extremis grazie ai vittoriosi playout in trasferta contro il Trodica. Quella di quest’anno è una Civitanovese che arriva a Fossombrone a caccia di punti salvezza dopo la sconfitta casalinga di domenica contro l’Avezzano, una sconfitta che peraltro ha lasciato più di qualche rimpianto". "Affrontiamo una squadra ferita che cercherà in tutti modi di recuperare i punti persi domenica scorsa in casa con l’Avezzano – commenta il dg del Fossombrone Marco Meschini- noi memori dell’approccio avuto con il Sora (due giornate fa) e del tipo di partita fatta dovremmo farci trovare pronti e decisi nel vincere ogni duello. Dobbiamo essere bravi e focalizzati su quello che lo staff sta preparando non lasciando niente al caso". Aggiunge l’allenatore Michele Fucili: "La Civitanovese ha tanti giocatori nuovi e sarà una partita molto combattuta perché per entrambe la posta in palio è molto alta".

All’andata la squadra del presidente Nardini vinse per tre a zero al termine di una bella prestazione grazie alle reti di Casolla, Torri e Satalino. Il Fossombrone oggi non potrà schierare lo squalificato Leonardo Pandolfi e gli infortunati Torri e Roberti, acciaccati e quindi in dubbio gli attaccanti Broso e Pagliari. Durante questa settimana la Civitanovese ha ingaggiato dalla Vis Pesaro il centrocampista Francesco D’Innocenzo, classe 2004 e il difensore centrale Francesco De Francesco, classe 2002 del Giuliano (C2)

COSI IN CAMPO. Fossombrone (4-4-2): Bianchini; Bianchi, Urso, Giunchetti, Procacci; Amerighi, Camilloni, Conti, Pandolfi R.; Kyerematemg, Casolla. A disp.: Amici, Riggioni, Podrini, Satalino, Fraternali, Thiane, Pagliari, Broso, Bucchi. Civitanovese (4-4-2); Petrucci; Franco, Diop, Passalacqua, Cosignani; Macarof, Capece, Visciano, Brunet; Bevilacqua, Padovani. A disp. Raccichini, Vila, Rasic, Milani, Domizi, Mancini, Aprea, Rossetti, Di Martino, De Francesco, D’Innocenzo. All. Senigagliesi. La terna: arbitro Domenico Fabio Macrina (Reggio Calabria), assistenti Gennaro Scafuri e Alessandri Dri (Reggio Emilia).

Amedeo Pisciolini