Clamorosa Vuelle, clamoroso Cincia. Virtus ko. Pesaro: orgoglio salvezza

Carpegna Prosciutto

87

Segafredo Bologna

86

dts

CARPEGNA PROSCIUTTO : McDuffie 23, Bamforth 2, Bluiett 5, Visconti, Wright-Foreman 12, Ford, Maretto ne, Tambone 6, Cinciarini 19, Mazzola 7, Totè 13. All. Sacchetti.

SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 2, Lundberg 15, Belinelli 18, Pajola, Dobric, Mascolo, Shengelia 16, Menalo ne, Mickey 16, Polonara 3, Zizic 8, Abass 8. All. Banchi.

Arbitri: Mazzoni, Perciavalle e Quarta. Note – Parziali: 18-19, 33-36, 50-53. Tiri liberi: Pesaro 15/20, Bologna 25/35. Tiri da 3 punti: Pesaro 10/35, Bologna 9/26. Rimbalzi: Pesaro 45, Bologna 44. Fallo tecnico a Wright-Foreman. Usciti per falli: Totè. Spettatori: 7.464.

Il suo cuore pesarese batte anche quando sembra finita ed è con quello, unito alla sua ‘tignaccia’ che strappa un rimbalzo in attacco ai lunghi della Virtus quando manca meno di un secondo alla fine del tempo supplementare. Andrea Cinciarini va in lunetta e mette la firma su una vittoria clamorosa, che tiene accese le speranze di salvezza, ma prima di tutto manda a casa 7.500 persone col sorriso stampato in faccia e le farà stare su una nuvoletta per tutta la settimana.

Rimandiamo indietro il film. Si parte con Sacchetti che regala il quintetto a Wright-Foreman ma le mani non sono quelle fatate di Raffaello e l’americano resta a secco per tutto il 1° tempo. Banchi, senza Hackett, consegna la squadra a Pajola in tandem con Mascolo. Il rebus sono i lunghi della Virtus – la mobilità di Mickey e la classe di Shengelia - ma l’orgoglio non manca: ‘Cincia’ attacca il canestro con la vitalità di un ragazzino e regala una virata da urlo in contropiede. E’ grazie al play pesarese se la Vuelle frena la fuga di Bologna al 16’ (24-32) e peccato che JWF mandi sul ferro la tripla del pareggio prima dell’intervallo. Ormai però i biancorossi ci credono, Mazzola torna il guerriero che conoscevamo (11 rimbalzi) e sgomita contro il gigante Zizic. Belinelli scalda le mani, trova un gioco da 4 punti e la Virtus riscappa via (33-42 al 22’). Wright-Foreman si sblocca in entrata, quindi Cincia trova finalmente una tripla per restare aggrappato alle V nere.

All’inizio dell’ultimo quarto due bombe di capitan Tambone impattano il match (53-53), il sorpasso è nell’aria e arriva grazie al talento selvaggio di McDuffie. Banchi tira fuori un altro asso dalla manica con Abass che risponde ben oltre l’arco e quando sembra finita, con la Segrafredo a +5 a 2’ dal gong (67-72) e Totè fuori per falli, Pesaro sospinta da un pubblico eccezionale trova la forza di resistere, impatta e avrebbe addirittura l’occasione per vincerla. Invece bisogna soffrire ancora 5’ poi la corsa liberatoria di Cinciarini che si fa tutto il campo e risale di corsa verso la curva apre il cuore alla speranza.

Ah, se non bastasse con gli 8 assist smazzati ieri ha superato quota duemila, traguardo straordinario che lo consolida il re della specialità.

Elisabetta Ferri