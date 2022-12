Clarissa vocalist, Daniele al sax: piazza magica

San Silvestro torna in piazza. Pesaro, con la "notte in musica" – il concerto e dj session con Clarissa Vichi, voce; Daniele Mancini al sax; Dual Size; Toni Messina; Damien; Toni Grandolfo in console – si prepara, in sicurezza, a salutare il nuovo anno. Le ultime ordinanze, infatti, predispongono modifiche temporanee alla viabilità in centro storico, il divieto di vendita e uso di bibite in vetro così come quello di far esplodere botti in zona Piazza e aree sensibili. Viene da sé che per brindare ci si debba organizzare con bicchieri e bottiglie in plastica o tenendo presente quali bar potranno essere aperti.

Ma partiamo dal lato artistico. "Torniamo in piazza, con i crismi della festa dopo due anni di pandemia – spiega Massimiliano Santini, coordinatore grandi eventi – con un pool di artisti chiamati a traghettarci verso l’anno nuovo in un’atmosfera positiva ed energizzante". Il palco in Piazza del Popolo comincerà ad animarsi dalle 23 per tirare fino alle 2,30 di notte. A dettare il ritmo della serata, presentando, sarà la cantante Clarissa Vichi che duetterà con l’altro solista dello spettacolo, il sassofonista Daniele Mancini. "Alterneremo canzoni ballabili a qualcosa di classic pop", osserva Vichi. "Ci sarà l’effetto booster con “Freed from desire“ – aggiunge Mancini – fino all’ omaggio a Lucio Dalla, con un medley di suoi brani celebri". L’anno che si chiude conta dieci anni dalla scomparsa del cantautore a cui, Pesaro, nel 2023 dedicherà una mostra antologica. "Ho suonato per Dalla – conclude Mancini – in suo onore vivremo un momento intenso, prima dell’esplosione di mezzanotte". "Non solo – conclude Vichi voce solista pop di molte orchestre Sinfoniche Italiane e straniere e vocalist della serata di Capodanno – passeremo tutti i generi musicali con i dj in console. Sarà bello trascorrere la magia di San Silvestro insieme: abbiamo tutti bisogno di ritrovare vecchi riti e ripartire verso nuovi traguardi". Sul fronte della sicurezza, il Comune ha modificato la viabilità del centro disponendo il divieto di sosta in largo Mamiani dalle 18 del 31 dicembre 2022 alle 4 del 1° gennaio 2023. Sarà invece valido dalle 21 del 31 dicembre (fino alle 4 del 1° gennaio) il divieto di transito in via Giordano Bruno, piazza del Popolo, via Rossini, largo Mamiani, via Branca (da via Almerici a piazza del Popolo), via Gavardini (transito consentito solo per raggiungere il garage di via delle Zucchettevia Gavardini, strada in cui è prevista una deroga al senso unico). Divieto di transito anche in via dell’Abbondanza (con deroga al senso unico per i residenti, a vista). Con una seconda ordinanza, oggi, dalle ore 20 fino alle ore 6 dell’1 gennaio 2023, in piazza del Popolo e nelle vie attigue del centro verrà il divieto di utilizzo, detenzione e vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro e in alluminio.

Solidea Vitali Rosati