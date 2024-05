Classe del ’77 e prof, rimpatriata. Ricordi sull’onda della nostalgia

La classe 3B della scuola Elementare di Fossombrone, anno 1977, si è ritrovata dopo 47 anni per una bellissima rimpatriata all’Agriturismo Casal San Sergio di Fossombrone. Una serata piacevole e all’insegna del ricordo dei tempi spensierati di allora e ancora una volta, come all’epoca, sotto lo sguardo vigile e attento della maestra Anna Maria Camilloni in Malvagi (87 anni) che emozionata e commossa ha partecipato con entusiasmo alla reunion organizzata dai suoi ex alunni, anche loro emozionati nel rivederla dopo molti anni. Per partecipare alla serata alcuni ex alunni sono arrivati da città come Brindisi e Padova, dove nel frattempo si sono trasferiti, e questo a dimostrazione di quanto sia stata grande la voglia di rivedersi dopo quasi mezzo secolo. Erano presenti alla serata: Roberto Ciaschini, Roberta Luzi, Angelo Melfi, Sara Mei, Marco Pierleoni, Paolo Savelli, Cristina Grandoni, Cristina Cecchini, Manuela Rico, Bruna Andreoni, Leonardo Filippini, Gabriele Aiudi, Milena Mancini e Stefania Pierini. Tutti si sono lasciati con la promessa di ripetere a breve un nuovo incontro coinvolgendo anche quei pochi ex alunni della classe che per svariati motivi non hanno potuto essere presenti.