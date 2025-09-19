Classica, grandi solisti al Palazzo ducale

Grandi solisti della classica giungeranno a Urbino per suonare nelle antiche sale del Palazzo Ducale: parte domenica la settima edizione del “Festival Musica da Camera“, la rassegna diretta dalla violinista Cecilia Cartoceti organizzata in collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche.

"È la prima rassegna ad essere ospitata con regolarità nel palazzo – spiega il funzionario Stefano Brachetti – e siamo lieti prosegua da sette anni: portare nelle nostre sale museali la musica da camera con esecutori di primo livello significa ridare a questi ambienti una delle funzioni per cui sono stati pensati e costruiti dai Duchi".

Due le peculiarità del festival: il repertorio prettamente cameristico e i grandi nomi internazionali. Molti musicisti sono infatti i solisti dei maggiori teatri europei. "Vengono tutti volentieri – spiega Cartoceti – semplicemente perché il palazzo ducale è uno dei più belli del mondo. Quest’anno gli appuntamenti sono cinque, tutti la domenica pomeriggio, e l’ingresso ai concerti è incluso nel biglietto del palazzo, non è quindi necessario un biglietto apposito".

L’evento inaugurale, domenica alle ore 16,30, ha per protagonista un quintetto di fiati con un programma di Haydn, Verdi, Ibert, Respighi e una prima assoluta di un compositore contemporaneo, Andrea Marras. "Oltre al celebre Divertimento in si bemolle maggiore di Haydn – aggiunge lo storico della musica Carlo Inzerillo – domenica si ascolterà il Quintetto per fiati di Ottorino Respighi, che riprende eleganti e nitide forme classiche, come del resto avveniva anche nella coeva letteratura italiana di fine Ottocento. Sarà tutta da scoprire la prima assoluta di Marras, violinista e compositore classe 1981, attento alla musica da film, che porterà il Novecento Tango-Fantasia in tre movimenti. La musica da camera va ascoltata dal vivo e il palazzo è un luogo ideale".

Sul palco, Sandu Nagy al flauto, Gian Piero Fortini all’oboe, Daniele Titti al clarinetto, Davide Fumagalli al fagotto e Fabrizio Villa al corno. Si proseguirà poi il 5 ottobre con due composizioni eccezionali per pianoforte e archi: il Quintetto in sol minore di Dmitrij Shostakovich (di cui ricorre il cinquantesimo anniversario dalla morte) e il Quintetto in mi bemolle maggiore di Robert Schumann.

I successivi concerti saranno in primavera, il 26 aprile, 3 maggio e 24 maggio.

Giovanni Volponi