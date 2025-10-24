Classica oltre i confini con l’Ente Concerti

Taglio del nastro il 16 novembre per la 66ª stagione dell’Ente Concerti che si svolgerà al Teatro Sperimentale e all’Auditorium Scavolini. "Il fil rouge del cartellone di quest’anno – sottolinea Federico Mondelci, direttore artistico dell’Ente Concerti – è: Classica oltre i confini. Bisogna varcare i confini della musica perché dal ‘500 ad oggi la nostra civiltà occidentale ha avuto un’evoluzione talmente importante nel linguaggio musicale che nessuno oggi ha più il coraggio di cimentarsi in un rinnovato messaggio che abbia il peso specifico del grande passato".

Ecco dunque che la stagione coniuga i capolavori della tradizione musicale occidentale con nuove prospettive d’ascolto, accostando repertorio classico e musica del Novecento, fino a esplorare territori più recenti come il jazz e l’elettronica.

"La punta di diamante della stagione di quest’anno – afferma Marta Mancini, presidente dell’Ente Concerti – è il pianista russo Michail Pletnëv, un fuoriclasse che onora Pesaro dove arriverà per la prima volta all’Auditorium Scavolini (28 febbraio 2026, ore 18). E poi la giovane e travolgente chitarrista russa Vera Danilina, vincitrice di 10 concorsi internazionali (21 gennaio 2026, ore 21)".

La stagione si apre domenica 16 novembre al Teatro Sperimentale con il ritorno de I Virtuosi Italiani impegnati in un omaggio a Šostakovic nel 50° anniversario della morte. Domenica 23 novembre protagonista sarà il violoncellista Enrico Dindo che ritorna a Pesaro alla guida della Rossini Cellos Orchestra, ensemble di soli violoncelli nato all’interno del Conservatorio cittadino.

Il Concerto di Natale (18 dicembre) vedrà il ritorno della Form – Filarmonica Marchigiana con la direzione di David Crescenzi e il violino solista della giovane Anna Tifu. Il nuovo anno si apre con il recital pianistico di Pietro De Maria (11 gennaio), raffinato interprete del grande repertorio classico e contemporaneo.

Sabato 14 febbraio un evento “oltre i confini“: Dardust, artista di punta della nuova scena musicale italiana, sarà accompagnato dalla Form in un programma che accosta le sue composizioni alla Sinfonia n. 40 di Mozart.

Il mese di marzo prosegue con il ritorno dell’arpista Alisa Sadikova (14 marzo) e con l’atteso Requiem di Verdi, scritto per la morte di Manzoni, diretto da Manlio Benzi(27 marzo all’Auditorium Scavolini).

In aprile, il concerto della violinista Hawijch Elders e del pianista Valère Burnon (2 aprile) sarà seguito (domenica 12 aprile), dal quintetto di Stefano Di Battista che farà rivivere sul palco La Dolce Vita, un viaggio jazzistico nella grande canzone e nella musica da film italiana.

Il 27 aprile il bandoneon di Fabio Furìa e il Novafonic Quartet renderanno omaggio ad Astor Piazzolla. La chiusura della stagione, mercoledì 6 maggio, sarà affidata alla Form e a Federico Mondelci in veste di solista e direttore, con un programma dedicato a Leonard Bernstein ed Ennio Morricone.

Biglietti da 10 a 48 euro alla biglietteria del Teatro Rossini e on line al sito vivaticket.it

Maria Rita Tonti