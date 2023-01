’Classici per un anno’ in tutta la città Un tour letterario che inizia da Omero

di Beatrice Terenzi

Parte venerdì alle 18 nella Sala dello Zodiaco della Biblioteca Oliveriana di Pesaro la rassegna "Classici per un anno", un ciclo di dodici incontri, uno al mese, per ascoltare le pagine di Omero, Lucrezio, Virgilio, Ovidio, Castiglione, Ariosto, Casanova, Stendhal, Goethe, Leopardi, Gogol e Manzoni. Curatori dell’iniziativa sono Enrico Capodaglio e Lucia Ferrati. Coinvolti studiosi e 48 Voci dei Libri di Pesaro Città che legge.

Gli incontri si svolgeranno in sette diversi luoghi della città, oltre alla Biblioteca Oliveriana, anche Villa Caprile, Villa Imperiale, la Loggia del Genga di palazzo Ducale, la corte di palazzo Montani Antaldi, palazzo Ciacchi e i Musei Civici. Chi vorrà potrà inoltre godere dell’opportunità di effettuare visite guidate al Museo Archeologico Oliveriano, al Museo Nazionale Rossini e alle collezioni di Palazzo Ciacchi e dei Musei Civici. Le visite sono a pagamento, gli incontri invece a ingresso gratuito. La rassegna è organizzata dall’ Università dell’Età Libera e dal Comune di Pesaro (Presidenza del Consiglio e Assessorati alla Bellezza e alla Crescita).

"La manifestazione è inserita nel panorama di eventi di Pesaro capitale della cultura 2024", così Marco Perugini, presidente del Consiglio Comunale. "Il progetto nasce come volontà insieme al professore Capodaglio di offrire 12 buone possibilità di riassaporare il piacere dei classici – interviene Lucia Ferrati – perché come dice Calvino: "I classici non hanno mai smesso di parlare, ma a volte noi smettiamo di ascoltarli".

La parola passa a Cristian Della Chiara, Consigliere dell’Università dell’Età libera: "La nostra struttura è capofila di attività culturali di un progetto che lancia Pesaro 2024. Ci sono tanti soggetti che collaborano, tante location. Il ricordo dei classici è al centro della riflessione nella maniera più nobile". Capodaglio spiega: "Siamo stati mossi da questo impulso di avvicinare le persone i classici per riscoprirli. Le opere dei classici nascono dal dolore, dalle contraddizioni della vita. Nel corso della storia letteraria i capolavori sono stati di ispirazione ad altri capolavori. I classici però non vanno manipolati come è successo recentemente". Lo studioso Capodaglio continua: "I classici ci aiutano conoscere la realtà e ad amare la vita". Chiude l’assessore Camilla Murgia: "La conoscenza ci rende liberi e i libri soprattutto dei classici ci aiuta anche in questo".

Questo mese si debutta con la lettura dell’Odissea di Omero raccontata dal professore Capodaglio. Leggono Giuseppe Esposto, Chiara Ferri, Eleonora Rubechi Mensitieri ed Ede Orsatti. Un percorso itinerante che si concluderà a dicembre 2023. Le location sono state scelte non solo per le affinità elettive, ma anche per la storia che ne nasce tra testo e luogo che ospita. E proprio alcuni di questi luoghi saranno anche raccontati da cicerone d’eccezione attraverso delle visite guidate. Info. 0721 416704.