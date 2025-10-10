Classifica atenei, Urbino sale ancora

L’Università di Urbino si conferma tra il 1200° e il 1500° posto tra gli atenei del mondo, nella nuova edizione della ricerca del Times Higher Education sulla qualità degli atenei. Rispetto al 2025, per il 2026 la Carlo Bo migliora in due dei cinque indicatori presi in considerazione dall’istituto statunitense, riguardanti le missioni principali delle università: quelli per insegnamento e ambiente di ricerca, mentre cala negli altri tre. L’insegnamento fa un bel balzo, risalendo dai 14.6 punti dell’anno scorso a 17.6. È il dato più alto dal 2018 a oggi. Il paradosso sta nella ricerca: sono in costante miglioramento volume, proventi e reputazione, con un punteggio di 19.9, contro l’8.7 del 2016, anno in cui la Carlo Bo è entrata nel censimento, mentre la qualità, cioè il ruolo dell’università nel diffondere nuove conoscenze e idee, è passata in cinque anni dall’88.5 (su un massimo di 100) a cui era arrivato nel 2020 al 47.6. In continuo saliscendi la capacità dell’Ateneo di aiutare l’industria con innovazioni e invenzioni, scesa dai 38 ai 36.3 punti, e c’è una lieve flessione anche per l’internazionalizzazione (capacità di attrarre studenti, laureati e facoltà), che resta comunque il punto forte dell’università urbinate, con il 50.1. A proposito di ciò, per il 2026 la percentuale di studenti esteri è del 6%, su un totale di 15123 iscritti censiti dal Times Higher Education. Di questi, circa il 65% sono femmine, il 35% maschi. La migliore università italiana si conferma l’Alma Mater Studiorum di Bologna, al 130° posto, con una valutazione totale di 63.3, mentre quella di Urbino oscilla tra i 27.3 e i 32. Nelle Marche, meglio hanno fatto sia la Politecnica (risalita di due fasce, fino al 401°-500° posto), sia l’Università di Camerino (seppur sia scesa di un gradino, tra 1000° e 1200° posto). Non fa parte del censimento Macerata. n. p.