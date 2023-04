Classifica degli scienziati, Coccioni è al 56° posto

Rodolfo Coccioni, si riconferma in base alle statistiche come uno degli scienziati più importanti per quanto riguarda lo studio del pianeta Terra. Un titolo che ha conquistato, e mantiene, grazie a 206 pubblicazioni e a più di 5mila citazioni dei suoi lavori.

Coccioni, per chi non lo conoscesse, è professore onorario dell’Università di Urbino, si colloca al 56° posto tra i 206 scienziati italiani della Terra. La classifica internazionale è stilata da Research.com, la piattaforma che attraverso un ricco database di oltre 130mila scienziati di primo piano e oltre 12mila riviste scientifiche raggruppate per discipline e aree di ricerca e accuratamente verificate.

Geologo e paleontologo, divulgatore scientifico e saggista, dal 2012 al 2015 è stato presidente della Società Paleontologica Italiana. Attualmente è Presidente dell’Associazione Italiana di Geologia Medica e Direttore dell’Osservatorio Scientifico "Pianeta Terra". È socio fondatore dell’Associazione “Riconoscere la bellezza“ e membro del Consiglio Scientifico del “Centro Interdipartimentale di Studi Urbino e la Prospettiva. L’umanesimo scientifico da Piero e Leonardo alla rivoluzione galileiana“ e del Comitato Tecnico Scientifico del Parco Nazionale dello Zolfo di Marche e Romagna. Il professore è anche membro primario del Festival nazionale delle Geoscienze “Settimana del Pianeta Terra“ e del “Green Drop Award“ che ogni anno premia il miglior film ambientalista del Festival del Cinema di Venezia.

fra. pier.