"Claudio Baglioni farà partire il tour del 2024 dalla Vitrifrigo Arena con tre giorni di prove"

Per ora siamo tornati agli annunci anticipati dei tempi belli. Dopo la grande crisi dei mesi scorsi dei concerti alla Vitrifrigo Arena, culminata con il divorzio dal direttore Filippo Colombo, l’Aspes sembra ormai convinta a ripartire con un programma musicale quasi pari a quello dei tempi d’oro.

L’annuncio è del presidente Luca Pieri che anticipando la data del 18 gennaio 2024 del concerto di Claudio Baglioni vuole ribadire soprattutto un concetto: "L’arena è un contenitore da grandi numeri che si presta – dice – quasi automaticamente ad ospitare concerti con migliaia e migliaia di spettatori. E’ il contenitore adatto per i grandi cantanti e lo sappiamo bene. Non è un caso che oggi possiamo annunciare che la partenza della stagione autunnale nei palasport di “A Tutto Cuore“ si farà a Pesaro il 18 gennaio". Non solo sarà qui la data zero della annunciata stagione invernale di Claudio Baglioni che dopo l’estate tornerà a cantare nei palasport.

L’anno nuovo prevede ora almeno altre date tra gennaio e febbraio a Milano, Torino, Padova, Bologna, Firenze, Eboli. "Sarà uno spettacolo altamente innovativo, travolgente, grandioso – sottolineano i produttori di Friends & Partners – che affascinerà il pubblico, grazie a una nuova rappresentazione totale, in tre gigantesche dimensioni spaziali – orizzontalità, verticalità, profondità – in cui musica, luce, figura, gesto , azione e le molteplici arti e modalità del fantastico mondo dell’intrattenimento si fondono".