Claudio Cesarini in tanti “clic“ nati dal talento di Luciano Dolcini

Un libro fotografico, un album di ricordi che racconta il fare laborioso, che va dal 1990 al 2022, di Claudio Cesarini, un pesarese verace ed un artista autentico del nostro territorio: “Claudio Cesarini di foto in foto 19902022“ è il titolo del libro realizzato dal fotografo Luciano Dolcini che sarà presentato domani sera alle 17.30 nella Sala della Repubblica del teatro Rossini. Si tratta di un libro prettamente fotografico senza inutili curriculum, elenco di mostre, di premi e di riconoscimenti, con l’unica eccezione della colta presentazione critica di Alessandro Pitrè la quale accompagna la visione del libro e uno scritto di Cesarini in cui parla del suo rapporto amicale con Dolcini, il quale ha riunito fotografie da oltre trent’anni sopite ma non dimenticate nel suo archivio, ma il rapporto fra i due inizia molto prima.

"L’acume con cui Luciano non ha trascurato alcun dettaglio – scrive Pitrè –, la raffinatezza con cui ha colto l’atmosfera intensa e non replicabile che avvolgeva ogni singolo incontro, sono i cardini vincenti per la lettura della sua opera fotografica. Sfoglio le pagine di questa raccolta con una emozione tale che rende difficile la sua restituzione in parole...".

Le pagine del libro scandiscono le sequenze della vita artistica di Cesarini, le varie mostre, il trasporto e l’allestimento delle opere, fotografie inedite realizzate negli anni novanta con pellicola in bianco e nero e poi in digitale che oggi tornano a vivere in un bel volume, impaginato ed editato da Rossano Ronci. Saranno esposte anche piccole sculture in marmo e bronzo. In apertura della serata ci sarà il saluto del vicesindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini, seguirà una video intervista a Claudio Cesarini realizzata dal giornalista della Rai Alberto Pancrazi, mentre Francesca Bertoni leggerà una sua poesia intitolata “Incontri“ e la presentazione del libro sarà a cura di Lucia Cesarini. Sarà l’occasione per vedere la rinnovata Sala della Repubblica del teatro Rossini e di ricevere una copia omaggio del volume. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

f. b.