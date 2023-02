Claudio Morosi all’ultima sfida: la sua voce piace a Gigi D’Alessio

Anche il fanese Claudio Morosi si è guadagnato un posto per la finale di venerdì prossimo di “The Voice Senior“. Claudio, operatore sociosanitario, ma anche cantante e musicista molto noto nella città della Fortuna ha convinto di nuovo il suo coach partenopeo, Gigi D’Alessio ed ha superato la scrematura da sei a tre accedendo così all’ultima fase del talent show canoro per gli over 65, in onda su Rai Uno venerdì 3 marzo.

"Mi ha impressionato il nuovo Joe Cocker", ha detto Angelo dei Ricchi e Poveri dopo l’esibizione di “You can leave your hat on“, brano di Randy Newman ma nella versione proprio di Cocker, passata agli annali per essere stata la colonna sonora di “Nove settimane e mezzo“ così come di ogni spogliarello improvvisato.

Alla fine un coro di "Bravo" e pubblico in piedi, a suggellare una performance convincente. "È stata una sensazione straordinaria che non credo rivivrò mai più – ha detto il fanese nella clip che ha preceduto l’esibizione –. Ho scelto Gigi perché ci parliamo da musicisti, lo sento vicino, e ricevere dei suggerimenti da un grande artista è sempre un privilegio. Sono felice di essere qua e ho già vinto".

Se vincerà davvero lo scopriremo venerdì prossimo, in una gara che è anche un derby, data la presenza tra i finalisti anche del pesarese Mario Aiudi.

l. d.