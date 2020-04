Pesaro, 18 aprile 2020 - Il coronavirus si porta via anche Claudio Sora, 86 anni. Sora rappresenta per Pesaro la bellezza dell’arte. Artista a tutto tondo, attore, ceramista e per alcuni anni anche direttore artistico del Festival del Gad. Una figura di altri tempi. Colto, gentile ed elegante. Una vita avventurosa nel mondo dello spettacolo, quello di qualità. Nonostante un bagaglio di esperienza unico è rimasto sempre umile, delicato e disponibile con tutti.

Cordoglio del sindaco Matteo Ricci e del vicesindaco Daniele Vimini per la sua scomparsa: "Se n’è andato Claudio Sora, un uomo gentile che ha impreziosito la vita culturale della nostra città nel corso della sua lunga vita. Prima come attore nelle più importanti compagnie teatrali italiane e poi come testimone della tradizione ceramista. Ha passato una vita sui palcoscenici italiani – ricordano sindaco e vicesindaco - collaborando con i più importanti attori: da Gassman ad Albertazzi, fino all’adorato amico Arnaldo Ninchi passando per Tullio Solenghi di cui ha seguito i primi passi in carriera con la cura di un fratello maggiore e dal quale ha avuto indietro un’affettuosa amicizia che veniva ribadita da entrambi ad ogni occasione. Lasciate le scene si è dedicato alla ceramica in omaggio a suo babbo Elso Sora, importante firma della ceramica italiana e i cui lavori hanno adornato il microscopico e magico negozio di via Rossini fino a pochissimi anni fa, meta di veri e propri pellegrinaggi di pesaresi affezionati e di turisti che, attratti a Pesaro dal Rof, non mancavano di ritenere essenziale una sosta da Claudio per rendere più completa la propria esperienza pesarese”.